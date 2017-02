Sneak preview: 10 opvallende nieuwigheden in Paleis 9

Een smartphone als videofoon

Technologiefanaten hebben alweer een nieuwe kluif ... BTicino, een merk van de Franse groep Legrand, lanceert Classe 300 X13E. Een moeilijke naam voor een nieuwe binnenpost voor videotelefonie via smartphone. De videofoon combineert een tweedraadsinstallatie van het toestel met een verbinding met een smartphone via wifi of 3G/4G. Iemand belt aan, maar je bent niet thuis? Geen probleem: je kunt van om het even waar antwoorden, zolang je internetverbinding hebt en je smartphone is uitgerust met de juiste app. Je kunt de deur zelfs op afstand openen of beelden uitgesteld bekijken - ze worden immers bewaard in de Cloud. Het zou zelfs allemaal heel gebruiksvriendelijk zijn. Binnen de mogelijkheden van elke geek, zelfs een beginner...

Richtprijzen: afzonderlijke unit: 600 euro; kit: 1.050 euro

Krachtige slijpmachine op batterijen

Die vervelende elektrische draden altijd ... Ze hangen voortdurend in de weg, en als je niet uitkijkt, snijd je ze nog door! Draadloos elektrisch gereedschap biedt uitkomst. Metabo introduceert daarbij "de eerste draadloze haakse slijpmachine 230 mm ter wereld". De krachtige LiHD-batterijtechnologie levert een buitengewoon hoog vermogen, vereist voor werken die tot nog toe enkel met zware draadtoestellen konden worden uitgevoerd. Met zijn grote slijpschijf en een spanning van 36 volt kun je er tot 77 mm diep mee slijpen, wat het toestel ook geschikt maakt voor metalen schrijnwerk, dakconstructies of het slijpen van betonplaten. De WPB 36 LTX BL 230 onderscheidt zich als slijpmachine door zijn ergonomische vormgeving. Dat vertaalde zich in een Red Dot Design Award 2016 voor het innoverende en originele design.

Richtprijs: op aanvraag

Steeds het juiste licht

De korte winterdagen vormen misschien het uitgelezen moment om na te denken over nieuwe verlichting in de woning. Met Philips Hue brengt Philips Lighting verlichting die naadloos aansluit bij de behoeften van de gebruiker. Fel licht om je beter te kunnen concentreren, een ontwaakfunctie die het licht van de opkomende zon nabootst, warm en gedempt wit licht om bij te ontspannen, als nachtlamp... Bepaalde modellen kun je zelfs synchroniseren met de tv of je kunt er je woonkamer mee omtoveren in een danstent als je ze in verbinding stelt met de juiste app. Ook spraakbesturing is mogelijk.

Richtprijzen: starterskit Philips Hue White Ambiance: 135,95 euro; lamp Philips Hue White Ambiance: 34,95 euro

Kwaliteitsgeluid in huis

Het geluid van een bioscoopzaal in huis halen via het internet? Waarom niet... Bose lanceert een aantal producten die muziek- en geluidsfanaten vast zullen interesseren: een draadloze luidspreker en twee nieuwe homecinemasystemen. De eerste, de SoundTouch 300 soundbar (zie foto), is uitgerust met wifi- en Bluetooth, wat het eenvoudig maakt om muziek te streamen. Hij is ook eenvoudig te synchroniseren met televisie, dvd-speler... waardoor hij ook als homecinemasysteem kan worden gebruikt (eventueel uitgebreid met enkele extra accessoires). Over homecinema gesproken, de twee nieuwe draadloze systemen, Lifestyle 600 en Lifestyle 650, combineren design en audioprestaties. Volgens de fabrikant is hun akoestiek subliem.

Richtprijs: SoundTouch 300: 799,95 euro; Lifestyle 600: 3.499 euro; Lifestyle 650: 4.499 euro. Prijzen incl. btw

Touchscreen om het huis te besturen

De Rainbow-lijn van domoticafabrikant Domintell telt naast de systemen met drukknoppen nu ook een LCD-touchscreen. Het scherm is een unieke combinatie van design, technologie en maatwerk voor een breed scala aan functies. Zo kun je bijvoorbeeld zelf foto's of logo's importeren en experimenteren met de nieuwe reeks pictogrammen. Een geïntegreerde sensor meet de temperatuur in de kamer en kan zelfs als thermostaat werken. De fabrikant legt vooral de nadruk op de gebruiksvriendelijkheid van het 9 cm brede scherm, dat perfect aansluit bij de domoticaoplossingen van Domintell.

Richtprijs: 480 euro

Videofoon met breedbeeld

De Japanse videofoniespecialist Aiphone introduceerde de 7"-beeldschermen al in eengezinswoningen, nu is het ook de beurt aan de videofoons in appartementsgebouwen. De videopost van de vernieuwde GT-serie heeft een strakke hedendaagse vormgeving. De bediening werkt intuïtief, met verlichte drukknoppen en discrete aanraaktoetsen. Er is ook een binnenpost beschikbaar met een kleiner scherm van 3,5". De breedbeeldcamera aan de inkom heeft een bereik van 170 graden. De camera filmt in hoge resolutie en in duidelijke kleuren. Het coverless ontwerp belooft bovendien een beeld dat vrij is van reflecties of condensatie.

In de tweede helft van dit jaar worden de deurposten uitgerust met technologie die toelaat om draadloos informatie uit te wisselen met een smartphone, dat maakt het makkelijk om bijvoorbeeld de namen van de bewoners te beheren en aan te passen bij verhuis. De conciërgepost zal dan weer oproepen kunnen ontvangen maar ook kunnen communiceren met andere binnenposten in het systeem.

Richtprijs: op aanvraag

Schroefloos houten terras

Met het gloednieuwe gereedschap Camo van Aerfast kun je een houten terras aanleggen, volledig zonder zichtbare schroeven of bevestigingsclips en met een perfect gelijke spatie tussen de planken. Camo is een ergonomisch handapparaat dat je op de planken plaatst en waarmee je de speciale schroeven (in roestvrij staal of met een 'Protech coating') met een standaard boormachine in een schuine hoek van 45 graden in elke terrasplank kunt plaatsen. Zo zijn de schroeven onzichtbaar van bovenaf. Bovendien ontstaat er zo automatisch een spatie van exact 1,6 mm tussen de planken. Een bijkomend voordeel is dat, als het ooit nodig mocht zijn, je achteraf heel eenvoudig de schroeven er op dezelfde manier weer kunt uithale en dus één plank er weer tussenuit kunt halen, zonder dat je de omliggende planken moet demonteren of beschadigen. Je kunt het toestel alvast testen tijdens de beurs.

Richtprijs: 67,15 euro

De redactie over Camo: "Mooi uitgevoerd werk" Net als andere veeleisende tuineigenaars hou ik niet van zichtbare schroeven in terrasplanken. Zelfs de houten dopjes die schroeven moeten maskeren, storen me wel eens. Schroeven zijn nochtans een prima manier van bevestigen, want staan toe om zonder veel demontage onder de plankenvloer te geraken voor bijvoorbeeld een herstelling of om te kunnen werken aan leidingen. De planken vastschroeven in de zijkant was altijd al een oplossing, maar vraagt heel wat behendigheid. CAMO maakt het makkelijk en voor iedereen haalbaar. Het compacte toestel gidst schroeven in de perfecte hoek door zowat alle courante terrasplanken, zowel in hout als kunststof, en houdt de planken bovendien op een vooraf ingestelde afstand van 1,6 - 3,2 of 5 mm van elkaar. Lees: eens je de eerste plank juist hebt gepositioneerd, werk je vlot verder. Reken dus op heel wat tijdwinst en complimenten voor mooi uitgevoerd werk. (Marc Verachtert)

Subtiele bewegingsdetector

Domoticaproducent Duotecno heeft een bewegingsdetector ontwikkeld die in opbouw op een plafond kan worden geplaatst. Het is immers niet altijd mogelijk om zo'n toestel helemaal in te bouwen. Om het esthetische aspect toch ten volle te bewaren gaf het bedrijf de nieuwe opbouwdetector een minimalistisch, rond design mee. Hij is verkrijgbaar in wit en zwart en heeft een doorsnede van 7 cm. Het toestel detecteert beweging van op 10 m. Je kunt de detector ook buiten plaatsen, aangezien hij volledig spatwaterdicht is.

Richtprijs: op aanvraag

Handig schuren

De nieuwe langnekschuurmachine Planex Easy van Festool dient om wanden en plafonds snel een makkelijk glad te schuren. Ze heeft het woord Easy in haar naam verdiend. De machine zet volledig in op het gemak van de gebruikers. Zo hoeft ze bij het eerste gebruik niet te worden gemonteerd, de 1,60 m lange machine zit gebruiksklaar in de verpakking. Bovendien is ze met haar 4 kilo zeer licht, en over de gehele lengte perfect uitgebalanceerd, wat ze ergonomisch makkelijker te hanteren maakt. De bediening gebeurt intuïtief, via één schakelaar. De borstelloze EC-TEC-motor is bovendien onderhoudsvrij. De Planex Easy is verkrijgbaar in verschillende modellen en met verschillende stofzuigers die op het toestel kunnen worden aangesloten.

Richtprijs: vanaf 755 euro

Altijd nette schakelaars

Slimme designschakelaars met een aanraakscherm? Graag! Maar die vingerafdrukken die er steevast op achterblijven, zijn wel lastig. Daar maakt Qbus komaf mee. De Tastu-schakelaars zijn uitgerust met een speciale coating die vermijdt dat er vingerafdrukken op het glas achterblijven. Aan de hand van kleurenleds kun je de kleur van het aanraakvlak naar believen instellen. De Tastu-schakelaars zijn beschikbaar in wit en zwart glas, met één, twee of vier drukvlakken. De versies met twee of vier drukvlakken hebben een tweede "pagina", waarmee nog eens twee of vier functies kunnen worden bediend. Een grotere versie met acht aanraakvlakken is ook in de maak. Bovendien zijn de schakelaars ook verkrijgbaar met een ingebouwde temperatuursensor. Het gamma Tastu-schakelaars kan worden aangesloten op een domoticasysteem van Qbus.

Richtprijzen: met 1 toets: vanaf 119 euro met 1 toets, vanaf 129 euro met 2 toetsen en vanaf 139 euro met vier toetsen

