Smart homes: primeert veiligheid boven privacy?

Huis op maat

'Het is best moeilijk om uit te leggen wat een smart home allemaal kan aan iemand die het nog nooit heeft gezien. Daarom bouwden we in september 2017 een eerste demowoning in België', vertelt Daniël Van Dessel als CEO van Loxone Benelux.Volgens hem neemt een smart home tot 50.000 handelingen per jaar weg bij een gezin van vier personen. 'Zo heb je meer tijd om te leven', zegt Van Dessel.

Een smart home registreert alle gevaren in en rondom het huis en brengt de bewoner op de hoogte via een melding op de smartphone. Vertrek je op vakantie en ben je in midden-Frankrijk niet meer zeker of je het licht wel hebt uitgedaan? Of de kraan hebt afgezet? Geen zorgen, je krijgt een melding en kan alles vanop afstand regelen. De loodgieter kan je, terwijl je op je werk zit, gewoon binnenlaten om een lek te herstellen. En rolluiken gaan automatisch open als de zon opgaat en dicht om de warmte op een hete zomerdag te weren.

Langer thuis wonen

Een huis met impact dus, want ouderen en zorgbehoevenden kunnen er langer zelfstandig door blijven wonen. Vanuit de zetel openen ze de deur voor de thuisverpleger. Als een rolstoelganger op vijf meter van zijn of haar huis verwijderd is, opent de voordeur vanzelf. Dat gaat doordat de server in het huis in verbinding staat met de smartphone van de bewoners. Als je een familielid met gezondheidsproblemen graag van nabij opvolgt, krijg je een melding wanneer de bewegingssensor langer dan tien uur geen beweging meer vastlegde.

Ook start-up Sentesia speelt in op deze trend. 'Binnen enkele weken brengen wij een nieuwe servicebundel uit, die vooral gericht is naar oudere mensen. Via een elektronisch toestel zien ze wie aanbelt, bedienen ze de parlofoon en openen ze al dan niet de deur', vertelt Andy De Bondt van Sentesia.

Behoud de controle

De grens tussen veiligheid en privacy is soms flinterdun. Gaat het niet te ver als we het doen en laten van onze kinderen of bejaarden zo nauwlettend in het oog houden? 'De verantwoordelijkheid ligt bij de ontwerper, de overheid en de consument zelf', vertelt Jochanan Eynikel, businessfilosoof bij Etion. 'Als consument moet je je ervan bewust zijn dat elke privéruimte een publieke ruimte wordt als je er camera's plaatst. Comfort is fijn, maar let er als consument best wel op dat je de controle niet verliest.'

Hoe zit het dan met het filmen van minderjarigen? De Privacycommissie adviseert om ook met hen rekening te houden. 'Beslis je om camera's in huis te plaatsen? Sta stil bij hoe kinderen zich daar bij voelen. Je kan met hen zelfs een contractje afsluiten om die grens te bepalen. Vanaf een leeftijd van 7 à 8 jaar zijn ze daartoe in staat', zegt juriste Cedrine Morlière.

Hackers op de loer

Smart homes zijn niet al te moeilijk om te hacken. De meeste bedrijven verzekeren je echter veiligheid en voeren regelmatig updates uit om de hackers voor te zijn. Als je toch zeker van je stuk wil zijn, kan je altijd een externe beveiliging zoals Akita installeren. Het klein apparaat controleert je netwerk op ongewoon gedrag en elimineert zwakke schakels in het netwerk.

Offline

Voor mensen die dit net een stap te ver vinden, installeert Loxone een offline systeem. Alle gegevens staan op de server en daardoor heb je geen internetverbinding nodig. Het nadeel is dat sommige functies niet overal beschikbaar zijn. Zo zal je buitenshuis bijvoorbeeld geen meldingen krijgen over wie aan de voordeur staat. Al bij al een perfecte oplossing voor wie niet achtervolgd wil worden door de technologie van zijn woonst, maar wel wil genieten van de luxe.