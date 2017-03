Rechtzetting: Mortex is niet onderhevig aan scheurvorming

In ons vorige nummer (IGB 398 - maart 2017) publiceerden we een artikel over de populairste vloer- en muurbekledingen voor de badkamer. We schreven echter foutief dat Mortex "om de zoveel tijd behandeld moet worden om eventuele barstjes te vermijden". De prijzen die we gaven waren bij benadering. De firma Beal International, fabrikant en merkhouder van Mortex, reageert: "Mortex is enerzijds een mineraal product, waterdicht, dampopen en zeer sterk. Net als alle andere minerale materialen, is in bepaalde gevallen een beschermlaag aangeraden die het materiaal beter beschermt tegen vuil en het onderhoud vergemakkelijkt. Anderzijds is Mortex niet onderhevig aan scheurvorming; de ondergrond moet wel stevig en goed voorbereid zijn."

Mortex is verkrijgbaar bij Beal en de verdelers vanaf 10 euro/m² voor een decoratieve afwerking (wanden, plafonds...) en vanaf 30 euro/m² voor een technisch-decoratieve afwerking (natte ruimtes, vloeren, trappen, meubilair...). Inclusief plaatsing starten de prijzen vanaf 60 euro/m² voor een decoratieve afwerking en vanaf 90 euro/m² voor een technisch-decoratieve afwerking. De prijzen zijn exclusief btw.