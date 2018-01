Op zoek naar een alternatief voor de klassieke draaideur: twee hedendaagse opties

Pivotdeuren

In eigentijdse woningen zitten pivotdeuren - taatsdeuren - duidelijk in de lift. Het zijn deuren zonder kozijn die om een verticale as draaien. Deze as bevindt zich niet op de buitenste stijl maar gewoonlijk op 6,6 cm afstand van de muur. Bij pivotdeuren wordt als onderste draaipunt een vloerveer gebruikt die zo is afgesteld dat de deur na het openen automatisch sluit. Omdat ze met vertraging sluiten en ze meestal met een vingerbeveiliging zijn uitgerust, scoren ze hoog bij gezinnen met kinderen. Het voordeel van pivotdeuren is dat er geen zware stijlen nodig zijn om de deur aan af te hangen. Pivotdeuren zijn blikvangers en worden vaak tussen inkom en living geïnstalleerd.

Voordelen blikvanger

geen zware lijsten nodig

kindvriendelijk

gemakkelijke plaatsing

verschillene afwerkingen Nadelen duurder

neemt veel plaats in

"Voor een pivoterende room divider wordt vaak een budget opzij gezet", zegt Koen Dries. "Heel wat jonge mensen die onze zaak bezoeken komen enkel en alleen voor onze steel look binnendeuren. Het gaat in wezen om de moderne interpretatie van een stalen deur: een frame van zwart geanodiseerd aluminium, dat tegelijk licht en sterk is en gecombineerd wordt met een reeks geharde glassoorten. Voor het systeem hoeft niets in de vloer ingebouwd te worden. De deur kan dus om het even wanneer geplaatst worden, wat handig is als het initiële budget niet voorhanden is".

Pivotdeuren kunnen uiteraard in andere materialencombinaties: hout en glas of staal en glas. Die laatste doen het niet alleen goed in moderne interieurs maar kennen een stijgend succes in klassieke inrichtingen. Hierbij wordt gewerkt met zeer ranke retro staalprofielen, die de vormvastheid van het geheel garanderen en toch voor een maximale lichtopbrengst zorgen.

Schuifdeuren

Ruimtelijke functies scheiden en ze toch met elkaar verbinden: doordat er geen draaiopening nodig is, spaar je met een schuifdeur kostbare plaats uit. Schuifdeuren zijn dan ook trendy, zowel in nieuwbouw als bij renovaties. In dit laatste geval is een schuifdeur die voor de wand loopt meestal de enige oplossing. Esthetisch ogen schuifdeuren die tussen twee wanden lopen een stuk mooier. Alleen zijn ze ingewikkelder - dus duurder - en moeten ze van bij het opmaken van de plannen voorzien worden.

Voordelen plaatsbesparend

verschillende afwerkingen

flexibele afmetingen Nadelen isoleert minder goed

opent trager

Als optisch scherm of als de scheiding tussen ruimtes waar anders verschillende draaideuren samenkomen, kunnen ze veel dienst bewijzen. Ook kleine slaapkamers kunnen baat hebben bij schuifdeuren. Op die manier hoef je immers geen rekening te houden met de plaatsverslindende draaicirkel van je deur.

Veelal zijn de technieken - rails en vloergeleiders - onzichtbaar geïntegreerd en van een zachte sluiting voorzien. Voor de afwerking zijn er verschillende materialen: glas, hout en volkernpanelen die in uiteenlopende kleuren kunnen worden afgewerkt en in de wand opgaan. Interessant is dat indien nodig, heel breed kan worden gewerkt. De deur schuift immers voor of in de wand en kan dus dezelfde afmetingen hebben. Schuifdeuren van 2 meter en (veel) meer zijn geen uitzondering. Toch zijn er ook minpuntjes: thermisch en akoestisch hebben ze hun beperkingen. En voor plaatsen met een hoge doorgangsfrequentie zijn ze minder geschikt.

Tekst: Jos Segaert