Licht in huis: steeds vaker op maat gemaakte luxe

Verlichting met een ziel

"Onze klanten zitten in het hoogste segment", vertelt Tom Claeys, eigenaar van Claeys Verlichting. "Kunstenaars maken gigantische eyecatchers uit carbon, kristal of porselein. Je zou heel goedkoop hetzelfde stuk porselein kunnen laten maken in China. Maar dan is de ziel van die verlichting weg." Klanten kopen verlichte kunst. Zonder led-verlichting weliswaar. "Hallogeenlicht is vuur. Het kleurenpalet is veel gezelliger. Ledverlichting betekent vooruitgang in verbruik, maar achteruitgang in sfeer. Anderen zullen me daar waarschijnlijk in tegenspreken. Maar hallogeenlicht is veel warmer. In dat licht voel je je goed en zie je er goed uit."

Licht als luxe

Ook andere fabrikanten tonen modellen die tot de verbeelding spreken. "Je hebt drie types mensen. Ofwel geven ze geen geld uit aan verlichting, ofwel opteren ze voor het standaardsegment. Een derde groep geeft veel aandacht aan verlichting", zegt Geert Verdat, eigenaar van Linea Verdace. Gigantische, exclusieve lusters overal ter wereld maken is schering en inslag. Flos, Belux en Delta Light werken samen met ontwerpers die knappe designstukken maken.

Brick In The Wall ontwerpt en produceert verlichting die naadloos in het interieurconcept opgaat. De verlichting wordt door de fijne structuur en subtiele ormgeving geabsorbeerd door de architectuur. Lightplus voert speciale lampen die bestaan uit plaaster in. "Je kan die helemaal naar je hand zetten en er een kunstwerk van maken. Of bijvoorbeeld een naam op laten drukken", zegt general manager Francisco Jimenez.

Licht op digitaal

Licht kan ook gegevens verzamelen en verzenden. "Via Bluetooth zijn er oneindig veel mogelijkheden. Als een klant aan het licht staat, kan die kortingen ontvangen op zijn of haar gsm. Het licht kan dimmen of versterken als er een bezoeker voorbijstapt. Of je kan bezoekers tellen", haalt vertegenwoordiger Fabien Devriendt van Exterus aan als voorbeelden. "In Museon, het museum in Den Haag, wordt deze technologie al gebruikt." Ook Delta Light gebruikt de Bluetooth-technologie. Je kan het licht regelen zonder een muurschakelaar te gebruiken.

Philips Hue is een persoonlijk draadloos verlichtingsysteem. Dat is gebaseerd op je behoeften en levensstijl. Via een app kan je al je lampen waar ook ter wereld bedienen. Je kan de lampen automatisch uitschakelen als je van huis vertrekt. Of volledig automatiseren om te laten lijken of je thuis bent. Je kan de lichtsterkte ook regelen, want je hebt niet altijd volledige helderheid nodig.

Kantoorlicht in huis?

De meeste verlichtingsfabrikanten richten zich op de totale markt: zowel business als particulieren. Paradin mikt specifiek op bedrijfsverlichting en kantoren. "Kantoorlicht of licht in huis is helemaal anders. Hoe meer daglicht, hoe opgewekter je wordt", zegt Ralf Feller, business development manager. "Je neemt alles veel beter op. Op je werk moet je bij de les blijven, en daarom moet kantoorlicht lijken op daglicht", aldus Feller. "Thuis kom je tot rust en heb je dat felle licht niet echt nodig. Dan gebruik je een geler licht."