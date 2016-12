Ledlampen: zuinig, veilig en toch sfeervol verlichten

Volgens bepaalde bronnen zou het blauwe licht dat ledlampen uitstralen schadelijk zijn. Het klopt dat sommige ledlampen voor een deel blauw licht uitstralen, maar er is geen reden tot ongerustheid. De meeste particulieren kopen immers ledlampen met een lagere kleurtemperatuur van 2700 tot 3000 kelvin (K) en het beperkte blauwe licht in deze lampen is niet schadelijk.

Toch is het af te raden om rechtstreeks naar een ledspot te kijken of om voor het slapengaan lang in een kamer te vertoeven waar ledlampen branden met een deel blauw licht. Ook valt aan te raden extra voorzorgsmaatregelen te nemen voor overgevoelige personen, zoals oudere mensen en baby's, kleine kinderen... Zij worden beter niet rechtstreeks en niet te lang aan het licht blootgesteld.

Verlicht sfeervol en toch zuinig

Het loont om uw lampen in huis te vervangen door ledlampen. Ze zijn immers even snel en compact als halogeenlampen terwijl ze minder stroom verbruiken.

Daarnaast is hun levensduur niet te evenaren en is de kostprijs van de lampen de laatste jaren sterk gedaald.

Ook wordt het design steeds mooier en kunt u met ledlampen de ideale sfeer creëren in uw woning. Er zijn verschillende kleurtemperaturen beschikbaar en sommige lampen zijn verkrijgbaar in een dimbare variant.

