Is je interieur aan een update toe? Laat je inspireren op Cocoon '17

De living aankleden met een opgeknapt meubel, origineel behangpapier plakken, texturen en kleuren mixen, oude met moderne stijlen combineren, een nieuw leven bieden aan vintage decoratie en een eigen karakter geven aan interieur dankzij Do It Yourself (DIY) activiteiten... Het staat allemaal op het programma van COCOON 2017. Negen dagen lang (van 18 tot 26 november) worden de bezoekers geïnspireerd rond het thema Eclectic chic, kunnen ze workshops bijwonen, eindejaarscadeaus kopen of allerlei tips en tricks ontdekken.

"Met het thema Eclectic Chic willen we de bezoekers tonen dat het mogelijk is om verschillende decoratiestijlen, materialen en kleuren met elkaar te mixen". Zo kunnen oude en moderne stijlen perfect gecombineerd worden. Dankzij die mix krijgt een interieur een eigen karakter.

Kleur en cactus

Deco specialist Isabelle Gomez Tinoco van Inside your Home zal de bezoekers begeleiden in het DécoLab, waar het mogelijk zal zijn om een eigen moodboard vol inspiratie te creëren. Nieuw op COCOON: aan de beursingangen komen Trend Boxes, verschillende ruimtes die helemaal volgens een thema in trendy kleuren worden ingericht.

Dit jaar plaatst COCOON ook de cactus in de schijnwerpers. De cactus is steeds vaker terug te vinden in de modewereld en als decoratie op behangpapier of motief op kussens en tapijten. Het is daarnaast ook een plant die makkelijk te onderhouden is thuis.

De Cactus Day is een nieuw concept dat vorm krijgt op dinsdag 21 november: elke bezoeker die een accessoire, kledingstuk of stof draagt versierd met één of meerdere cactussen, krijgt gratis toegang tot het salon. "Een echte plant meenemen mag natuurlijk ook", grapt Bart. Laat uw fantasie gerust de vrije loop.

