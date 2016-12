In beeld: zolder wordt masterbedroom

Rust staat voorop

De interieurarchitecten van c[ak'sent] wilden het maximum halen uit deze zolder van vijftig vierkante meter. Er kwamen een slaapkamer, dressing, volwaardige badkamer én make-uptafel, zonder dat de rust verloren ging.

Nathalie en Joeri kochten een halfopen bebouwing uit de jaren 80 in een verkaveling in Deurne. "Er was een badkamer op de eerste verdieping, maar die was erg klein en stond niet in verhouding tot de vier slaapkamers die het huis rijk was, vonden we", zegt Nathalie. "Bovendien wilden we graag een verdieping voor ons alleen." Gelukkig was er nog een zolder waar iets van te maken viel. "Daar was een slaapkamer met dressing, maar het geheel leek werkelijk nergens op", zegt interieurarchitecte Nancy Cool van c[ak'sent]. "De nok was niet vrij, er was een heel laag vals plafond en voor de rest was er wat gebricoleerd 'op zijn Vlaams' met gipsplaten door de vorige bewoners." Nathalie en Joeri kenden c[ak'sent] al langer en waren fan van de projecten die ze zagen op de website.

Undercover zolder

De nieuwe ouderlijke suite van het gezin Maertens bevindt zich in de nok van het dak. Maar daar is weinig van te merken, ingenieur architect Kevin Van Volcem gaf het plafond een unieke, organische vorm.

De zolder van de eind 19e-eeuwse woning was vroeger zo laag, dat eigenaar Jan er zelfs niet in kon rechtstaan. "De vorige bewoners gebruikten de ruimte als hobbykamer, wij daarentegen kwamen er nooit." Zoals bij veel gezinnen was ook hier op een bepaald moment nood aan een extra slaapkamer. "Onze tweede zoon werd drie jaar en dat leek ons een goed moment om hem een eigen kamer te geven. Ons huis had maar twee slaapkamers, dus was het een logische keuze om op de tweede verdieping een masterbedroom voor mijn vrouw en mij te maken", zegt Jan.

Kort daarvoor hadden ze de woning van ingenieur architect Kevin Van Volcem uit Brugge bezocht tijdens het openhuizenweekend van Mijn Huis Mijn Architect. "Zijn project sprak ons enorm aan omdat hij een moderne twist gaf aan een oud, traditioneel Brugs huis. Zijn aanpak is fris. Op de zolderverdieping van zijn huis heeft hij bovendien een uitbouw in de vorm van een balk tussen de voor- en de achtergevel laten bouwen, dat vonden we intrigerend." Ten slotte was ook de organische vorm van Kevins woonkamer Jan bijgebleven. Op zijn zolder wou hij dezelfde elementen samenbrengen.

Tekst: Katrien Depoorter

Lees de volledige reportages deze maand in Ik Ga Bouwen nr. 395.