Imitatie en echt dagen elkaar uit in Paleis 6 op Batibouw

Zowat iedereen droomt van een houten parketvloer, maar vaak kampen mensen met de praktische bezwaren: het hout heeft een prijskaartje en vraagt regelmatig onderhoud. Dankzij digitale printtechnieken weten producenten van keramische tegels deze houtliefhebbers steeds vaker te overtuigen om niet voor hout, maar wel voor een keramische tegel met een houtprint erop te kiezen. Dankzij de nieuwste technieken is het verschil amper zichtbaar, én keramische tegels zijn doorgaans goedkoper en onderhoudsvriendelijk. Ook de industriële betonlook én de meer donkere, robuuste blauwe hardsteen bestaan intussen in een keramische variant.

Al doet deze tendens ook zijn intrede bij andere materialen, zoals kurk, dat als voordeel heeft dat het biologisch afbreekbaar is, en vinyl, dat waterafstotend, geluiddempend en slijtvast is. Zo bestaat er nu kurk met een hout- of betonlook, en vinyl met een marmerlook. Ook worden laminaatvloeren opgewaardeerd door bijvoorbeeld de integratie van een vleugje goud. Wat al deze producten gemeen hebben: ze geven je de kans om je interieur op een makkelijke, budgetvriendelijke manier een luxueuze uitstraling te geven. Ingrediënten als marmer, goud en fluweel zijn daarbij onontbeerlijk, en de witte, Scandinavisch aandoende interieurs moeten plaatsmaken voor donkere, meer sfeervolle tinten en texturen.

Big, bigger, biggest

Andere tendensen waarin dat luxueuze karakter tot uiting komt, zijn de opkomst van tegels in extra grote formaten en de vervagende grenzen tussen binnen en buiten. In de wereld van de grote formaten zijn tegels van bijna twee op meer dan drie meter geen uitzondering meer. Daardoor kunnen de afwerking van de vloer en muur naadloos in elkaar overlopen, wat de ruimte een extra stijlvol karakter verleent en visuele rust genereert. Diezelfde effecten worden bewerkstelligd door de opkomst van tegels die zowel binnen als buiten kunnen worden gebruikt.

Hoewel de technologie niet stilstaat, hebben de authentieke materialen qua beleving natuurlijk altijd een streepje voor. Om zelf het verschil te zien, horen, ruiken en voelen installeert Batibouw een Walk of Floors. Daarvoor wordt een van de gangen van Paleis 6 voorzien van sokkels op verschillende hoogtes, zodat wie dat wil eventueel zelfs met blote voeten over de vloer van zijn dromen kan lopen.

Gefundeerd kacheladvies

Ook in de wereld van de haarden nemen de authentieke exemplaren met hout het op tegen alternatieven, maar vaak gebruiksvriendelijker tegenhangers. Mooie voorbeelden zijn de exemplaren op gas, waarbij hout overbodig wordt en die een hoger rendement halen, of pelletkachels, die erg stil zijn en makkelijker te regelen.

Wie de gezelligheid van een knetterend houtvuur verkiest, kiest best voor een moderne, nieuwe (hout)kachel. Oudere toestellen stoten meer uit, maar bij de nieuwe toestellen zou volgens de beroepsvereniging Agoria-CIV, die de fabrikanten van kachels vertegenwoordigt de uitstoot van fijn stof fel verminderen en het rendement hoger zijn. Als je gebruik maakt van duurzaam, lokaal en gedroogd hout is het met een geschikte kachel volgens Agoria-CIV een gezonde en groene brandstof. Verstandig stoken is dus vooral de boodschap.

Naast neutraal advies kunnen de bezoekers in de gloednieuwe Walk of Flame alle belangrijke producenten gegroepeerd terugvinden. Net zoals bij de vloeren kunnen bezoekers de haarden hier horen knetteren, de vlammen zien branden, het verbrande hout ruiken en de warmte voelen.