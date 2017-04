Hout in huis: voor- en nadelen

Hout is een materiaal met traditie dat dankzij verbeteringen en innovaties ook een mooie toekomst tegemoet gaat. Het laat zich niet in stijlen vatten en biedt tal van voordelen.

Gezond

Hout stabiliseert de relatieve luchtvochtigheid, waardoor het in huis nooit te vochtig of te droog is. In interieurs met veel hout heb je minder last van huisstofmijt, schimmels, virussen en bacteriën. Er is ook minder kans op allergische rhinitis, astma en infecties van de luchtwegen.

Comfortabel

Hout voelt aangenaam warm. Het laadt geen statische elektriciteit op en trekt dus geen vuil en stof aan. Ook voor het akoestische comfort is het een uitstekende keuze.

Duurzaam

Hout gaat lang mee. Je kunt het makkelijk schilderen of bewerken om het op te frissen of een nieuwe look te geven. Als je kiest voor ruim beschikbare houtsoorten (en liefst dicht bij huis), is het een milieuvriendelijk materiaal.

Mooi

Hout is er in honderden soorten, met verschillende kleuren en houttekeningen. Het heeft een natuurlijke charme die veel andere materialen niet hebben en wordt mooier met de jaren.

VLOEREN

Voordelen

Authentieke charme

Aangenaam op blote voeten

Slijtage geeft de vloer extra karakter

Massieve vloeren kun je weer opschuren

Nadelen

Moeilijk om zelf te plaatsen

Vloerverwarming reageert trager

Onderhoud is complexer dan bij tegels

Dekvloer (chape) moet volledig droog zijn voor plaatsing

WANDEN

Voordelen

Krassen vallen niet gauw op

Makkelijke doorvoer van kabels

Houten wanden verbeteren de akoestiek

Handig om oneffenheden in de muur op te vangen

Nadelen

Kan wat druk overkomen

Stofophoping in voegen en spleten

Door de dikte van het hout verlies je woonvolume

Het onregelmatige oppervlak van houtstrips is soms hinderlijk

PLAFONDS

Voordelen

Ideaal om kabels weg te werken

Ook gebogen vormen zijn mogelijk

Onvolkomenheden vallen niet gauw op

Gemakkelijker om verlichting op te hangen

Nadelen

Het plafond zit iets lager

Niet-geverfd hout verduistert ruimtes

Speciale maatregelen nodig in vochtige ruimtes

TRAPPEN

Voordelen

Verkrijgbaar in talloze vormen en stijlen

Eenvoudig om verlichting in te bouwen

Schade kun je makkelijk herstellen

Nadelen

Krakende geluiden door temperatuur en luchtvochtigheid

Dunner hout beweegt en kan piepen

Geen slank ontwerp mogelijk

BINNENDEUREN

Voordelen

Lange levensduur

Makkelijk te bewerken

Krassen vallen nauwelijks op

Uitgesproken karakter en persoonlijkheid

Nadelen

Niet de goedkoopste oplossing

Tekening kan onregelmatigheden bevatten

Wim Deloof