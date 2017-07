Europese Commissie voor rechter over loodchromaat in verf

Clientearth, het European Environmental Bureau (EEB), het International Chemical Secretariat en het International POPs Elimination Network stappen naar de rechter na een weigering van de Europese Commissie om de vergunning van het bedrijf om loodchromaatpigmenten te gebruiken, in te trekken.

Blootstelling aan lood kan schadelijk zijn voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen en het zenuwstelsel beschadigen. Blootstelling aan chromium kan longtumoren veroorzaken bij mensen en dieren. Loodchromaat mag in de EU dan ook niet meer gebruikt worden, tenzij daarvoor speciale toestemming is gegeven. Die kan een bedrijf krijgen als er geen veiliger alternatieven voorhanden zijn, en als is aangetoond dat het bedrijf de risico's op adequate manier beperkt. Volgens de milieuorganisaties is dit niet aangetoond.

Zweden

Het European Chemical Agency heeft sinds de invoering van de verplichte toestemming, 380 meldingen gehad van bedrijven die loodchromaatpigmenten gebruiken.

Dit hindert volgens de milieuorganisaties het gebruik van veiliger alternatieven, die al ontwikkeld zijn en waar Europese bedrijven in geïnvesteerd hebben. 'Grote bedrijven gebruiken deze alternatieven en dit moet niet ondermijnd worden door bedrijven die dat niet doen. Veel bedrijven geven bovendien aan van plan te zijn deze schadelijke producten te exporteren naar landen buiten de EU, waar de markt slecht gereguleerd is', zeggen de organisaties in een persbericht.

In november vorig jaar sleepte ook Zweden de Europese Commissie al voor de rechter om dezelfde kwestie. Loodchromaatpigmenten worden in Zweden al dertig jaar niet meer gebruikt.