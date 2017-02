Energiezuinige ledlampen met Batibouw korting: goed voor uw portemonnee en het milieu

Zijn ledlampen binnen enkele jaren nog onze enige vorm van verlichting? Zo ziet het er momenteel wel naar uit. De ledtechnologie heeft in een mum van tijd enorme vooruitgang geboekt. Daar kunnen halogeen- of fluocompacte lampen op geen enkel vlak aan tippen.

Halogeenspots waren lang de meest verkochte soort van spots, maar die verbruiken erg veel en hebben een relatief beperkte levensduur. Fluocompacte lampen hebben dan weer bepaalde technische beperkingen: ze gaan traag aan, zijn te groot voor sommige armaturen, blijken moeilijker te recycleren en bieden niet altijd even goede lichtkwaliteit. Ledlampen daarentegen gaan er steeds meer op vooruit.

Led is immers even compact en gaat even snel aan als halogeenlampen, terwijl ze veel minder stroom verbruiken. De levensduur van de lampen is niet te evenaren en zelfs de pittige prijs waarvoor ze vroeger bekend stonden, is de laatste tijd sterk gedaald. Led is dus geen luxe meer, maar eerder een voordelige keuze.

Inderdaad, led is nog steeds iets duurder in aankoop in vergelijking met de klassieke lampen. Maar als je weet dat dit soort lampen veel langer meegaat, zo'n 10 tot 25 keer langer, zijn ze dus zeker en vast de investering waard.

