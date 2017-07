Eerste hulp bij kleine keukens: tips om beperkte ruimte optimaal te benutten

In toonzalen of tijdschriften zie je ze heel vaak: grote en open keukens. Dit soort keukens is echter niet aan de meeste mensen besteed. Door plaatsgebrek bijvoorbeeld zijn ze gedwongen om te kiezen voor kleine keukens met soms niet courante, eigenaardige vormen en afmetingen. Wij lijsten alvast enkele tips en oplossingen op voor wanneer dit bij jou ook het geval zou zijn. Hoe kan je zo'n kleine ruimte zo efficiënt mogelijk inrichten? Hoe zien slimme en creatieve oplossingen eruit?

Werkblad en algemeen

Maak je keukentablet 70 cm diep in plaats van de gebruikelijke 60 cm. Die tien extra centimeters creëren heel wat meer mogelijkheden: je hebt nog steeds een aanrecht maar tegelijkertijd heb je toch de nodige ruimte om te kunnen snijden en potten voor je te zetten, terwijl die anders naast je moeten staan. Leg je snijplank op de gootsteen: twee functies in één en zo win je ook weer ruimte. Kies voor een vaatwasser (van slechts 45 centimeter breed in plaats van 60 cm) en slechts één kleine spoeltafel, zo creëer je meer ruimte voor een werkblad én geniet je van meer comfort. Plaats geen keukeneiland. Dit is enorm plaatsrovend. In het algemeen kies je best voor een gangmodel en niet voor een hoekmodel. Een hoekmodel neemt te veel (circulatie)ruimte in.

Opbergruimte

Plaats kasten tot tegen het plafond. Het materiaal dat je minder vaak gebruikt zet je bovenaan. Op deze manier komt er ook geen stof op je kast. Extra opbergruimte én een propere keuken! Maak ook kastjes boven je aanrecht: alle beschikbare ruimte benutten is de boodschap! Werk met ladekasten: je krijgt daar meer in opgeborgen. Als je gewone kastjes volstopt met deuren, moet je al het materiaal er uit halen, als je iets nodig hebt dat achteraan in de kast ligt. Denk goed na over de kastinrichting. Doe dit volledig op maat van jouw behoeften, zodat alles zo efficiënt mogelijk is ingedeeld. Verstelbare planken geven je de vrijheid om die indeling dan op alle mogelijke momenten opnieuw in te delen, al naargelang de behoeften. Je hoeft je op die manier immers niet aan de standaardmaten te houden. Kies voor gesloten kasten. Deze geven eerst en vooral een minder rommelige indruk en ze creëren rust. En je hebt een beter overzicht in je keukentje. Je servies kan je net zo goed in een kast in de eetkamer bewaren, dat schept dan weer ruimte voor zaken die je écht nodig hebt in de keuken. Voedselvoorraden zoals conserven, pasta's, frisdranken enz. kan je beter in een aparte bergruimte bewaren. Koop niet te veel potten en pannen, want je gebruikt ze waarschijnlijk zelden of nooit. De meeste mensen bakken toch altijd in hun lievelingspan.

De toestellen

Maak zoveel mogelijk gebruik van combitoestellen, de voordelen hiervan liggen voor de hand. Heb je een kleine koelkast? Geen nood: je hebt dan minder plaats voor voorraden, maar je doet gewoon iets regelmatiger inkopen. Verse producten zijn trouwens tóch gezonder! Kies voor een keramische kookplaat. Op dit type kookplaat kan je ook nog spullen kwijt.

Spelen met licht en kleur