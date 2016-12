Een woning voor elke leeftijd: zo ontwerp je een huis dat leefbaar blijft tot je 80e

Op je 80e in een huis wonen dat werd ontworpen toen je 30 was: het lijkt waanzin. En toch is het voor steeds meer mensen een realiteit. Als je er van bij het begin aan denkt, kan je later enkele gemakkelijke aanpassingen doen die je huis leefbaar houden, ook op latere leeftijd. We geven graag wat tips.