Een op de twee jongvolwassenen wil 'slim' huis

De studie van Niko en marktonderzoekbureau TNS, waarvoor 1.600 Belgen werden bevraagd, toont verder aan dat 33 procent van de Belgen tussen 25 en 64 jaar interesse heeft om slimme technologie te installeren in zijn huis. Bij de Belgen die van plan zijn om in het komende jaar te verbouwen, willen zelfs twee op de drie investeren in huisautomatisering. Bij de 25-34-jarigen overweegt de helft (47 procent) om zijn huis slimmer te maken.

Eerder onderzoek toonde aan dat 53,4 procent van de 20-34-jarigen de smartphone nu al gebruiken om één of meerdere toestellen in hun huis te bedienen. Het grote voordeel van slimme technologie is dat jonge (ver)bouwers nog niet hoeven te weten wat ze later met de installatie willen doen.