Een huis verbouwen om te verhuren: voor welke materialen kies je?

Broodnodige investeringen

'In de basisstructuur van het huis investeren is altijd een goed idee', zegt Matthias Lambrecht van vastgoedkantoor Era Wonen. 'Denk bijvoorbeeld aan leidingen. De bedoeling is dat die een hele tijd blijven liggen en vaak kan je er niet zomaar aan. Daarom: bespaar jezelf problemen en zorg dat de buizen lekvrij en goed geplaatst zijn.'

Te weinig stopcontacten voorzien is geen goed idee. Vaak zie je in slaapkamers een enkel stopcontact naast het bed, maar dat creëert onveilige situaties. Huurders gebruiken dan verdeelstekkers, waar ze soms nog verdeelstekkers op aansluiten. Daardoor ontstaat er sneller brand. Terwijl het prijsverschil tussen een enkel en dubbel stopcontact niet zo groot is, en het extra slijpwerk toch al is gemaakt.

Pleidooi voor duurzame materialen

Duurzaam hoeft niet duur te zijn. Materialen die langer meegaan kan je perfect van een 'wit' product kopen in plaats van een duur merk. Keramische vloertegels vind je al voor 30 euro per vierkante meter. Een bad van polyester is even stevig van een wit product als dat van een duur merk. Het design zal minder mooi zijn, maar dat is vaak niet het belangrijkste aspect in een huurwoning.

'Een te dure badkamer of keuken is eigenlijk niet nodig. Na 15 à 20 jaar zit er zowel op een duur als een goedkoop exemplaar toch sleet. Voor 5.000 à 10.000 euro heb je al een mooie, degelijke keuken', tipt Lambrecht.

Denk ook na over het onderhoud van de materialen. Als je in je eigen keuken een houten werkblad neemt, let je erop om dat goed te verzorgen. Van een huurder kan je moeilijker verwachten dat die daar even secuur mee omspringt. Een werkblad uit natuursteen of composiet kan daarentegen wel tegen een stootje. Composiet kost wel meer, maar is heel sterk.

Schilderen of niet?

Een witte primer op de muren van het huurhuis zetten is vaak al voldoende. 'Vaak schilderen huurders toch nog de muren naar hun eigen zin. Een professionele schilder inschakelen om alles piekfijn te schilderen is een onnodige kost', zegt Lambrecht. 'Als je schildert, kies je best voor een witte primer of een neutrale verfkleur. Iedereen kan zich daarin vinden en je kan het gemakkelijk combineren met verschillende interieurstijlen.'

Let ook op een goeie afwerking. 'Dat verhuurt altijd het beste. Voor huurders is het vooral belangrijk dat het huis netjes staat en dat alles werkt.' Herstel dus die lekkende kraan nog voor je huurder erin komt wonen.

Verhuurtips

'Als je het huis op termijn na het verhuren wil verkopen, kan je ook nadenken over de indeling. Een leefruimte met uitzicht op de tuin verkoopt bijvoorbeeld beter', aldus de vastgoedmakelaar.

Heb je budget en wil je een goed rendement? 'Dan koop je beter twee kleine rijtjeshuizen dan een grote vrijstaande villa. Voor de twee huisjes samen kan je in totaal een hoger huurbedrag vragen dan voor de grote villa. Bovendien loop je ook iets minder risico voor wanbetalers, omdat het huurgeld over twee huurders verspreid is', sluit Lambrecht af.