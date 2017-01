DIY: een minimalistische houten bedframe

Toen de blogster achter No glitter no glory alleen maar op bedframes stootte die ofwel te duur ofwel niet haar stijl waren, besloot ze om er zelf een te maken. Ze liet zich inspireren door een bohemien slaapkamer die ze op Pinterest had gezien en knutselde zelf een minimalistische frame in elkaar uit dennenhout.

Het boodschappenlijstje voor een frame van 160 x 200 cm:

4 dennenhouten balken van 4 x 7 x 151,2 cm

2 dennenhouten balken van 4 x 7 x 200 cm

2 dennenhouten platen van 30 x 163,6 cm

2 dennenhouten platen van 30 x 203,6 cm

9 schroeven van Ø 5 mm en 50 mm lang

8 schroeven van Ø 5 mm en 70 mm lang

24 schroeven van Ø 5 mm en 25 mm lang

12 punthaken

Houtboor

Schroevendraaier

Potlood

Liniaal

Viltstickers

Wanneer je dat allemaal in huis hebt gehaald, is dat zelfgemaakte bed nog maar vijf stappen van je verwijderd. En extra leuk: met de handige foto's van Patricia erbij lijkt het geen onoverkomelijk moeilijke opdracht. Hoe je het precies aanpakt, bekijk je dus best op No glitter no glory!