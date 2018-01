Designerstudio Beaverhausen: 'Een ontwerp moet 360 graden kloppen'

Hoe komt een internationaal label als Normann Copenhagen bij jullie terecht?

'Al sinds de opstart van onze studio hebben we veel tijd en energie gestoken in het ontmoeten van mensen. Zo leerden we de mensen van Normann Copenhagen tijdens een beurs kennen. Het klikte meteen, en dus bleven we jarenlang in contact. Toen we Ichinisan ontworpen hadden, stuurden we ons idee door. Het Deense team vond de houten vogeltjes meteen sympathiek. Intussen zijn ze in productie.'

Beïnvloedt jullie achtergrond als grafisch ontwerper en reclamemaker jullie ontwerpen?

'Zeker. Zo hechten we veel belang aan het vertellen van verhalen. Bovendien gingen we in het begin te werk zoals we dat in de reclamewereld gewoon waren. We gaven onszelf elke maand een briefing, waarin we een bepaald doel vooropstelden. Zo konden we gerichter aan een bepaald concept werken. Het resultaat dat uit die fictieve designbriefings voortvloeide, stuurden we telkens rond naar verschillende bedrijven. Hoewel we meestal een negatief antwoord kregen, en dat bij momenten wel frustrerend was, hebben we heel veel geleerd uit die periode.'

'Om sneller op de bal te kunnen spelen, lanceerden we toen ons eigen label Hausmerk. We verkopen rechtstreeks, en produceren alles in België. Tijdens onze zoektocht naar producenten stonden we ervan versteld hoeveel kleine gespecialiseerde bedrijfjes er hier zijn.'

Is er een specifiek moment waarop het tij voor jullie gekeerd is?

'In 2006 begon Mimy met een jaar stage bij Quinze & Milan, toen Alain Gilles er de productafdeling nog leidde. In die periode leerden we de designwereld langzaam kennen, leerden we 3D-tekenen en scherpten we onze stijl fijn. In het begin waren we daar erg onzeker over, en vergeleken we onszelf altijd met andere studio's. Het moment dat we ons eigen handschrift hadden gevonden, vormde een kantelpunt. Dat La Chance ons schaaltje Pli heeft uitgebracht, was ook een belangrijke mijlpaal.'

Hoe zou je jullie eigen stijl nu omschrijven?

'Eenvoudig, communicatief en luchtig. Het leven is al zwaar genoeg, we willen warmte en een glimlach brengen. Tegelijk moet elke millimeter voor ons juist zitten. Zo hechten we er bijvoorbeeld veel belang aan dat een ontwerp langs 360 graden klopt. Elk stuk moet los in de ruimte kunnen staan.'

'Inspiratie vinden we onder meer in architectuur. Als we rondlopen in Brussel, ontdekken we telkens nieuwe elementen. Vooral de art deco boeit ons enorm. Al geven we er onze eigen draai aan. Dat kan je zien in onze recente Nado-collectie, of ook in Podium, een nieuwe schaal voor Van Den Weghe. Met marmer creëerden we letterlijk een podium voor het voedsel.'

Is er een taakverdeling?

'Niet echt. Op voorhand werken we apart, maar eens het echte ontwerpwerk begint, zitten we samen voor de computer en discussiëren we over elke lijn. Dat pingpongspel verloopt erg organisch, maar is cruciaal voor ons ontwerpproces. Los van elkaar zouden we andere objecten tekenen.'

Wat brengt de toekomst?

'Tot nu toe brachten we vooral kleinere objecten uit, maar daar komt binnenkort verandering in. Al kunnen we daar voorlopig niet meer over zeggen. Het is fijn dat bedrijven ons nu zelf benaderen met voorstellen. Bovendien zijn we samen in deze discipline gegroeid. We vinden het fascinerend om iets te zien groeien van idee tot volwaardig voorwerp. Voor ons is de designwereld enorm positief.'

www.beaverhausen.be