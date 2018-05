Dechem studio steekt traditioneel glas in een hedendaags kleedje

Vooral de mooie kleurengradaties vallen op in jullie werk. Hoe zijn jullie daartoe gekomen?

"Onze regio was altijd erg progressief als het op kleurgebruik aankomt. Bovendien zijn op de Novy Bor School of Glass, waar we studeerden en elkaar ontmoetten, enkele kleuren zoals het met goud gekleurde robijnglas ontstaan. Met onze kleurengradiënten, die we voor het eerst gebruikten in onze Bandaska-reeks, breien we een vervolg aan die traditie. Want anders dan bij sommige andere objecten zijn onze ontwerpen niet gespoten, maar zit de kleur echt in het glas. Daarin schuilt meteen de technische moeilijkheid. Het vergt enorm veel kennis en energie om de juiste toon en intensiteit te bereiken, en gelijkmatig over het object te verspreiden. Bovendien hebben we de glasblazers bij Bomma, die voordien nooit met kleur hadden gewerkt, ook op het vlak van dimensies tot het uiterste gedreven."

Welke nieuwigheden presenteren jullie bij Bomma op Light + Building?

"De eerste collectie bouwt verder op Phenomena, maar dit keer werkten we met kleinere vormen die bestaan uit een bolvormige onderste helft met daarop een vlakke glazen spiegel die de bol weerspiegelt. Daarom noemden we ze Umbra. Voor de tweede werken we met een van de sterke punten van Bomma, namelijk het door robots gesneden glas. Aangezien Bomma de robots zelf produceert, beschikt het bedrijf over de meest geavanceerde technologie. Bovendien zou het onmogelijk zijn om dezelfde perfectie te bereiken met de hand. Aan de hoge kwaliteit van dit snijwerk dankt onze lamp haar prachtige optische effecten."

Ook met jullie eigen studio nemen jullie deel aan de beurs. Waar haalden jullie de inspiratie voor de nieuwe collectie?

"Onze collectie van vier lampen heet For you from Czechoslovakia. Daarmee verwijzen we naar de discrepantie tussen politiek en esthetiek. Want terwijl Europa op politiek niveau totaal niet geconnecteerd was, zagen er wel gelijkaardige esthetische stromingen zoals het modernisme, het brutalisme, het structuralisme en het functionalisme het licht. Via die esthetiek communiceerden de verschillende landen dus toch met elkaar."

Jullie kiezen heel bewust voor glas. Van waar komt die liefde?

"Glas is voor ons pure magie. Telkens opnieuw is het wonderbaarlijk hoe een flexibele, gloeiend hete massa wordt omgevormd tot een vaste structuur. Daarnaast blijft het proces deels onvoorspelbaar, waardoor het resultaat altijd een verrassing is. Bovendien zijn er enorm veel verschillende soorten glas, zoals het mondgeblazen glas of het meer technische borosilicaat, en kan je eindeloos variëren in de vorm en de decoratie. Je kan dus eindeloos blijven bijleren."

Willen jullie via jullie werk ook de glastradities van jullie regio in ere houden?

"We willen er inderdaad mee voor zorgen dat jonge mensen interesse krijgen in het blazen of snijden van glas. Op dit moment is de glasindustrie in Tsjechië aan een revival bezig. De industrie komt terug, probeert te innoveren en er worden opnieuw kleine producties opgezet. Het doet ons deugd om te zien dat het beter gaat, en dat we zo'n hoge kwaliteit kunnen realiseren."

www.dechemstudio.com