De keuken: van louter functioneel tot luxueuze leefruimte

Terwijl de keuken vroeger een aparte, puur functionele ruimte was, groeide ze de laatste jaren uit tot een echte leefruimte. Soms nog als aparte ruimte, maar steeds vaker krijgt ze een hoofdrol als integraal deel van de woonkamer. Eén ding is zeker: de keuken dient niet langer alleen om te koken, maar ook om te aperitieven, huiswerk te maken of te eten. Daarom beschikken veel keukens tegenwoordig over een multifunctionele bar en een stel barkrukken. Want de keuken is voor veel mensen de ideale plek om na een drukke werkdag lekker te ontspannen. Bovendien versterkt de hedendaagse hype rond koken en gezond eten dit gevoel nog.

Hang naar gezelligheid

Ook in de keuken wint personalisatie aan belang. Zo brengen steeds meer merken een keuken op de markt die iedereen naar hartenlust zelf kan samenstellen uit losse elementen. Die kunnen bij een verhuis eventueel zelfs worden meegenomen. Of duiken er meer en meer decoratieve elementen voor de keuken op: vitrinekasten waarin het servies van oma kan worden geëtaleerd, wandrekjes waarop glazen voorraadpotten met pasta kunnen worden uitgestald of bakjes voor kruiden. Al deze elementen moeten de keuken een warm, menselijk gevoel geven.

Die hang naar warmte en gezelligheid heeft ook een sterke invloed op het kleurenpalet. Zo pakken steeds meer fabrikanten uit met warme houtsoorten zoals notelaar, rijkelijk ogende natuurstenen of zelfs (nep)leder. Voor de kleur van de kasten is zwart in 2017 zonder twijfel het nieuwe wit. Dankzij deze materiaal- en kleurkeuzes verliest de keuken haar steriele uitstraling en daarmee haar puur functionele karakter. In plaats daarvan krijgt ze een bijzonder luxueuze uitstraling, en wordt ze het gezellige kader voor dinertjes met vrienden.

Slimme keukenhulp

Noodzakelijk voor een keuken die deel uitmaakt van de living, is gecontroleerde orde. Want als alles op het aanrecht blijft staan, ziet het geheel er slordig uit. Daarom proberen fabrikanten de bergruimte in kasten te maximaliseren, zodat ook in kleine ruimtes orde kan heersen. Dankzij onder meer de integratie van glazen wanden worden die kasten zo overzichtelijk mogelijk gehouden. Ook het idee om de dampkap te laten verdwijnen in de kookplaat, past in deze tendens.

Tot slot wordt de keuken steeds slimmer. Zo zijn er in de hedendaagse keuken standaard oplaadpunten voor de smartphone of tablet voorzien, en kan je dankzij een geïntegreerde camera op je smartphone volgen hoe het gebraad in de oven het doet. Bovendien geeft de oven tips over de bereidingswijze en de kostprijs van een gerecht, en gaat hij zelf op internet op zoek naar recepten. En wie dacht dat het niet beter kon worden: ook de bijhorende boodschappenlijstjes maakt de oven voor jou.