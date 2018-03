De keuken anno 2018: het kloppend hart van de woning

Aangezien de keuken steeds vaker integraal deel uitmaakt van de woonkamer, leunt ze ook esthetisch gezien meer aan bij het interieur. Zo moest de witte keuken plaatsmaken voor gekleurde of zelfs helemaal zwarte varianten, en worden typische koude keukenmaterialen zoals inox en aluminium gecombineerd met warme materialen als notelaar. Met een luxueuze en gezellige sfeer als resultaat.

Een van de nieuwe tendensen voor 2018 kan worden omschreven als 'ethnic nature', geïnspireerd door etnische culturen en tropische natuur. Concreet worden hierbij aardetinten of materialen als grofhout, beton en onbehandeld metaal gebruikt. Daarbij mogen de aders en nerven van de hout- of steenstructuur zichtbaar blijven. Ook de trend om zelf binnen plantjes te kweken sluit hier perfect bij aan. Die zijn decoratief én functioneel tegelijk.

Visuele subtiliteit

Een andere grote tendens is die van de monochrome of ton-sur-ton-keuken. Daarbij wordt er gekozen voor één kleur, die dankzij het gebruik van diverse materialen en structuren op een verfrissende manier wordt aangewend. Ook het werken met contrasten, zoals hoog versus laag, organisch versus strak of hard versus zacht, maakt deze tendens boeiend. Een groot voordeel van de monochrome keuken is dat ze rust en eenheid creëert. Bovendien kan je deze tendens dankzij de gekleurde kranen én de gloednieuwe gekleurde spoelbakken tot in de details doortrekken.

Ook technieken kunnen steeds subtieler worden geïntegreerd. Zo vergroot het aanbod met dampkappen die in het werkblad verdwijnen, waardoor ze voor ieder budget haalbaar worden. Of bestaat de nieuwste tendens erin om de gaspitten afzonderlijk op het werkblad te monteren. Daardoor kan je de plaatsing zelf kiezen, waardoor je plaats kan besparen. Want ook de compacte keuken blijft aan belang winnen.

Een ander element dat zowel de esthetiek als de compactheid ten goede komt, is de tendens van de brede lades. Zo ziet een keuken met lades er veel strakker uit, kan je er meer in opbergen én is alles makkelijker terug te vinden. Dankzij die efficiëntie heb je minder kasten nodig. Wat ook inspeelt op de compacte keuken is de spoelbak die in verschillende delen op te splitsen is.

Gebruiksgemak troef

Geleidelijk aan doen ook slimme technologieën, die het leven van de bewoners zo gemakkelijk mogelijk moeten maken, hun intrede in de keuken. Zo zijn de kranen waarbij je zowel koud, warm, gefilterd, bruisend als kokend water kan tappen aan een sterke opmars bezig. Of bestaan er al koffieapparaten die elke ochtend automatisch op hetzelfde uur alvast een kopje koffie zetten, en koelkasten die zelf de voorraad bijhouden.

Ook de smartphone doet zijn intrede als extra tool in de keuken. Zo kan je er bepaalde fornuizen van op afstand mee inschakelen, of kan je dankzij een camera op je smartphone volgen hoe het gebraad in de oven het doet. Bovendien geeft de oven tips over de bereidingswijze en de kostprijs van een gerecht, en gaat hij zelf op internet op zoek naar recepten. En wie dacht dat het niet beter kon worden: ook de bijhorende boodschappenlijstjes maakt hij voor jou.