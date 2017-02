De kar voor het paard

Na de lancering van de computergestuurde wagen, storten de ICT-specialisten zich nu volop op de digitale woning. Terwijl domotica al dertig jaar lang een plaatsje probeert te veroveren op de bouwmarkt, maken apps voor smartphone en tablet momenteel het digitale huis sexyer en toegankelijker dan ooit. We willen de pret natuurlijk niet bederven, maar we vragen ons toch af of al die technologie wel onze eerste zorg moet zijn in het woonvraagstuk van vandaag.

Delen Vormt het digitale huis een reële verbetering voor onze leefomstandigheden?

Het is intussen voldoende bewezen en gekend dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen onze levenskwaliteit enerzijds en de kwaliteit van het milieu en het klimaat anderzijds. En net die laatstgenoemde kwaliteiten gaan er sterk op achteruit. De tijd dat we ons - egoïstisch - alleen konden bekommeren om ons eigen comfort thuis, zonder wakker te liggen van de consequenties van onze keuzes voor het milieu, is definitief voorbij. Elke beslissing die we vandaag nemen om de uitrusting of de werking van ons huis te verbeteren, moet in een collectief perspectief worden bekeken. Wie zijn huis isoleert, verhoogt niet alleen zijn comfort en vermindert zijn energiefactuur, maar draagt ook bij tot het welzijn van iedereen. De impact van individuele acties op de klimaatveranderingen mag dan al beperkt zijn, het sneeuwbaleffect valt niet te onderschatten.

En toch zijn de meesten onder ons zich nog niet bewust van hoe ze concreet aan die gezamenlijke inspanningen kunnen bijdragen. Ze laten zich liever bekoren door verleidelijke technologieën, die echter hun doel voorbijschieten als ze niet passen in een globaal en duurzaam beheer van onze woningen.

Het digitale huis heeft zeker een technologische toekomst. Willen we het ook een socio-economische en ecologische toekomst geven, dan moeten die oplossingen zich richten op de essentie: een reële verbetering van onze leefomstandigheden met zo weinig mogelijk implicaties voor het milieu.