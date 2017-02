De evolutie van de Smart Homes

Het internet en de hierop inspelende elektronica zijn de meest ingrijpende evoluties van de voorbije drie decennia. Dit heeft een grote invloed op onze productie-, consumptie en gedragspatronen. Het 'Internet of Things' is de nieuwste tendens. In het 'Internet of Things' worden alledaagse gebruiksvoorwerpen en industriële werktuigen verbonden met het internet om via software gegevens uit te wisselen en de toestellen te beheren. Naast de ontwikkeling van nieuwe diensten opent het 'Internet of Things' een aantal nieuwe mogelijkheden op vlak van gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en efficiëntie. Momenteel zien we vooral toepassingen in de ontwikkeling van slimme wagens, slimme steden, slimme kledij, slimme industrie (automatisering, realtimeanalyse) en slimme huizen.

Een Smart Home is een woning waarin verschillende zaken en toestellen via een (draadloze) internetverbinding met elkaar verbonden zijn en met elkaar communiceren. Vaak kun je ze op afstand bedienen, al dan niet via een gecentraliseerd platform.

Domotica die het huishouden regelt en automatiseert bestaat al langer. De nadelen van domotica -zoals de hoge installatiekosten en het gebruik van kabels - vallen weg met de komst van wifi en moderne mobiele apparatuur. Kabels zijn niet meer nodig en de installatie van bedieningstechnieken via apps wordt steeds eenvoudiger. De uitdaging blijft om verschillende apps onderling te integreren in een centraal platform. Goede voorbeelden hiervan zijn het Smart Home Systeem en de Scenario Manager van Bosch. Deze laatste maakt het beheer van de geconnecteerde woning nog intuïtiever en ondersteunt verschillende dagelijkse taken. Zo controleert de Scenario Manager bijvoorbeeld of de verwarming, de elektrische apparaten en de verlichting worden uitgeschakeld wanneer je de woning verlaat.

Trends binnen de Smart Home markt Smart Homes verhogen het comfort . Bijvoorbeeld: thermostaten met programmeerbare scenario's die je op afstand kunt bedienen of die automatisch een bewoonde ruimte opwarmen.

. Bijvoorbeeld: thermostaten met programmeerbare scenario's die je op afstand kunt bedienen of die automatisch een bewoonde ruimte opwarmen. Smart Homes besparen . Bijvoorbeeld: toestellen blijven niet onnodig in stand-by staan of verbruiken niet onnodig energie.

. Bijvoorbeeld: toestellen blijven niet onnodig in stand-by staan of verbruiken niet onnodig energie. Smart Homes evolueren . Draadloze toestellen laten een ongekende mate van flexibiliteit en personalisatie toe.

. Draadloze toestellen laten een ongekende mate van flexibiliteit en personalisatie toe. Smart Homes communiceren . Dankzij de voice-technologie zullen we in toekomst meer en meer met ons huis kunnen communiceren.

. Dankzij de voice-technologie zullen we in toekomst meer en meer met ons huis kunnen communiceren. Smart Homes verhogen de veiligheid . Bijvoorbeeld: inbraakdetectiesystemen en signaleren van gevaarlijke situaties in huis. De situatie binnenshuis kan de klok rond gemonitord worden via camerasystemen.

. Bijvoorbeeld: inbraakdetectiesystemen en signaleren van gevaarlijke situaties in huis. De situatie binnenshuis kan de klok rond gemonitord worden via camerasystemen. Smart Homes zijn ook autonoom. Applicaties kunnen dankzij nieuwe technologieën situaties herkennen en er ook adequaat op reageren. Bijvoorbeeld: de ramen sluiten als het regent

Smart Homes verhogen het comfort van de eindgebruiker. Dit betekent meer comfort op het vlak van flexibiliteit, personalisatie, gebruiksgemak, veiligheid en zelfstandigheid. Om de levenskwaliteit ook voor de toekomstige generaties te vrijwaren moeten het energie- en grondstofgebruik zo veel mogelijk gerationaliseerd worden. Slimme technologieën maken het mogelijk om grondstoffen zoals elektriciteit, gas en stookolie enkel te verbruiken indien dat echt nodig is.

Aandachtspunten

De privacy en veiligheid van de gegevens blijven wel gevoelige punten. Wat gaat er gebeuren met al die beschikbare data? Wie krijgt toegang en hoe kunnen we onze systemen en apparaten beveiligen? Een andere vraag is of het zinvol is om alles wat zich binnenshuis afspeelt, controleerbaar te maken. Nog een aandachtspunt is de compatibiliteit. Zullen de verschillende producten compatibel zijn? Zullen we met een veelheid van bedieningsplatformen moeten werken? Een gebruiksvriendelijke samenwerking tussen verschillende oplossingen is noodzakelijk. Zal de installatie van deze slimme producten niet afschrikken? Kennen we er wel genoeg van om de producten zelf te installeren? In de toekomst zal er behoefte zijn aan de vorming van professionele installateurs. Van Marcke College staat klaar om een grote rol te spelen in het informeren en vormen van zijn installateurs rond de nieuwste technologieën.

Enkele cijfers Wereldwijd werd het aantal Smart Homes in 2015 op 100 à 200 miljoen geschat. Tegen 2020 zouden we er 500-700 miljoen tellen. (cf. Gartner)

De Smart Homes Producten zullen een enorme vlucht nemen: van 47 miljoen stuks in 2015 naar 477 miljoen apparaten in 2020. (cf. technischeunie.nl)

71% van de consumenten in België vindt het idee van een Smart Home interessant tot zeer interessant. (cf. GfK Belgium)

Van Marcke stelt ook concreet enkele producten voor waarmee ze nu al samenwerken:

Van Marcke lanceert, samen met Hamwells, 's werelds eerste serie douchecomputers. Met de e-Shower kun je genieten van een lange, warme douche en toch zuinig zijn met water en energie. FreshCycles filteren, zuiveren en gebruiken de waterdruppels ongeveer 9 keer vanuit een speciaal mini-reservoir. Zo wordt, maximum, tot 80% bespaard op energie en 90% op water. Een 20 liter douchekop verbruikt met de e-Shower slechts 2 liter per minuut. De e-Shower kan verbonden worden met mobiele apparaten voor persoonlijke instellingen of bediening op afstand.

De smart-douchekraan Aqualisa Q (beschikbaar vanaf september) biedt een gepersonaliseerde douchebeleving, met een reeks voorgeprogrammeerde en gepersonaliseerde ervaringen, gebaseerd op combinaties van temperatuur, debiet, uitloop en duur. Het waterdebiet vermindert wanneer de gebruiker zich van de douche verwijdert, dankzij een nabijheidssensor. Zo kun je water besparen.

Op het vlak van slimme verwarming stelt Van Marcke de Honeywell draadloze radiatorthermostaat voor. Deze radiatorthermostaat wordt gebruikt in combinatie met het Evohome systeem. Dit systeem creëert slimme zones. Elke ruimte krijgt zijn eigen comfortprogramma dat de gebruiker instelt volgens zijn eigen leefritme. Hiermee kun je gemiddeld 37 procent besparen op de jaarlijkse energierekening.

De Lyric T6 van Honeywell is een programmeerbare thermostaat met ingebouwde wifiverbinding. De Lyric-app biedt geofencing. Deze functie past de temperatuur automatisch aan op basis van de locatie van de smartphone van de gebruiker. De gebruiker stelt zelf een voorkeurstemperatuur in voor wanneer hij aanwezig is en voor wanneer hij weggaat.

De Starck - Netatmo is een slimme thermostaat waarmee je 37 procent kunt besparen op het energieverbruik. Het toestel met uniek design - ontworpen door Philippe Starck - kan op een tafel geplaatst (draadloos) of aan de muur gemonteerd worden. Je kunt er de verwarming mee bedienen waar je ook bent.

De Smappee energie monitors volgen het totale energieverbruik en het verbruik van alle belangrijke toestellen in huis op. Zo kun je snel de energievreters opsporen en weten hoeveel de apparaten in stand-by modus verbruiken.

De Nest - learning thermostat heeft verschillende slimme applicaties. Met Auto-Afwezigheid verspil je geen energie als er niemand thuis is. De Besparing-applicatie geeft een heldere kijk op hoe je energie kan besparen, en met Auto-adapt programmeert de thermostaat zichzelf op basis van jouw leefritme.