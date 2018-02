De badkamer anno 2018: van vochtig achterkamertje naar open ontspanningsruimte

Een trend waar we niet naast kunnen kijken, is de absolute doorbraak van de inloopdouche. Terwijl veel (ver)bouwers vroeger meestal een bad met een douche combineerden, opteren ze de laatste jaren steeds vaker enkel voor een inloopdouche.

Daarbij moet het bad vaak het onderspit delven, maar niet het comfort. Dankzij allerlei innovaties op het vlak van douchekoppen, zoals de regendouche, staat ook de douche vandaag namelijk garant voor een zalige dosis ontspanning. Fabrikanten spelen in op die evolutie, onder meer met stijlvolle vlakke douchebakken als alternatief voor doorlopende betegeling. Dat biedt niet alleen meer zekerheid op het vlak van waterdichting, omdat er minder voegen zijn, is ook het onderhoud makkelijker. Meer comfort uit zich ook in meer ruimte. Douchebakken van 90 x 90 cm zijn bijna standaard. Maar ook afmetingen van 100 x 100 cm of 120 x 120 cm vormen geen uitzondering.

Kranen met knoppen

De behoefte aan meer badkamercomfort resulteert niet alleen in grotere inloopdouches, ook de waterbeleving zelf onderging een heuse metamorfose. De klassieke kraan met twee knoppen (een voor warm en een voor koud water) werd al lang ingeruild voor de eengreepsmengkraan. Maar nu dient er zich een nóg comfortabeler en milieuvriendelijker alternatief aan: de elektronische kraan.

Hoe ziet dat eruit onder de douche? Heel eenvoudig: met aparte knoppen voor het waterdebiet en de watertemperatuur heeft de gebruiker altijd onmiddellijk het gewenste comfort. En omdat hij de temperatuur op voorhand exact kan instellen (tenminste in combinatie met een boiler), gaat er haast geen water verloren om de gewenste watertemperatuur te bereiken.

Slimme techniek

De badkamer vormt een integraal onderdeel van de geconnecteerde woning van de toekomst. Dat zien we niet alleen aan de digitale kranen, ook qua entertainment zijn de mogelijkheden ongezien. Denk bijvoorbeeld aan geïntegreerde geluidssystemen, verwerkt in de badkamerspiegel of zelfs in de badkuip. Of aan indirecte, therapeutische ledverlichting (eventueel zelf verwerkt in de douchestraal!) die niet alleen de badkamer verlicht, maar ook het gemoed van de gebruikers stimuleert.

Nog enkele veelbelovende technieken zijn het draadloze laadstation voor smartphones en de spiegel met geïntegreerde infraroodverwarming. Deze laatste biedt twee voordelen: hij dampt nooit aan én zorgt voor een weldadige stralingswarmte in de badkamer.

Comfort in het kleinste kamertje

De laatste tijd gaat er ook opnieuw aandacht naar het douchetoilet of 'spalet', waarbij de gebruiker automatisch gereinigd wordt met water en toiletpapier voorgoed tot het verleden behoort. Verschillende fabrikanten pakken uit met hun versie van het douche-wc, het summum van comfort. Maar het blijft wel een grote investering, onhaalbaar voor veel (ver)bouwers met een beperkt budget.

Wie met wat minder geld toch zijn toiletcomfort wil verhogen, kan kiezen voor een toilet zonder spoelrand, en dus zonder dikke boord waarin vuilresten blijven plakken. Dat is niet alleen hygiënisch, het is ook onderhoudsvriendelijk.

Regenwaterrecuperatie

Het is bekend dat fabrikanten van kranen en douches er alles aan doen om het waterverbruik tot een minimum te beperken. Maar ook de recuperatie van regenwater biedt een enorm potentieel. De gemiddelde Belg zou zo tot 71 liter per dag kunnen besparen.

BATIBOUW is dan ook een goed moment om kennis te maken met alle mogelijke nieuwigheden op het vlak van regenwaterrecuperatie, van regenwaterreservoirs en filtersystemen tot pompen voor de watercirculatie. Hier valt op dat fabrikanten als gevolg van strengere Europese regels steeds energiezuinigere pompen op de markt brengen.