Zuid-Afrika stelt bouw kerncentrales uit

President Jacob Zuma is een groot voorstander van kernenergie maar zijn regering stelt de geplande bouw van kerncentrales nu meerdere jaren uit. Volgens de nieuwe plannen gaat de eerste nieuwe kerncentrale pas in 2037 van start. Dat is veertien jaar later dan gepland.

De regering maakt zich zorgen over het hoge prijskaartje. De economie groeit amper nog en het land heeft grote begrotingsproblemen. Door de groeivertraging is het ook niet meer zo zeker of er zoveel extra elektriciteit nodig is.

Enige kerncentrale in Afrika

Zuid-Afrika wil nu wel meer stroom uit kerncentrales halen. In het oorspronkelijke plan was sprake van 9,6 gigawatt extra tegen 2030. Nu spreekt men van 20,4 gigawatt extra tegen 2050.

Zuid-Afrika heeft momenteel één kerncentrale, bij Kaapstad, de enige in Afrika trouwens. Die is al sinds 1984 operationeel.

Zuid-Afrika pleit voor kernenergie omdat het veel broeikasgassen uitstoot maar tegelijk zijn economische groei niet wil schaden. Zuid-Afrika heeft de grootste economie van heel Afrika en stoot ongeveer de helft van alle broeikasgassen uit die Afrika in de atmosfeer pompt.

In 2010 was het land nog van plan om tegen 2030 de helft van zijn energie uit steenkool te halen. In de nieuwe plannen is meer plaats voor hernieuwbare bronnen. Tegen 2050 wil Zuid-Afrika zijn energieproductie opvoeren met 37,4 gigawatt uit windenergie, 17,6 gigawatt uit zonne-energie, 35,3 gigawatt uit gas en 15 gigawatt uit steenkool. (IPS)