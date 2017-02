Zonnepanelen op twee op de drie nieuwbouwwoningen

Wie een nieuwe woning bouwt, is sinds begin 2014 verplicht een minimumhoeveelheid hernieuwbare energie op te wekken. Op basis van ruim 4.000 EPB-aangiftes (rapporten over de energieprestatie van de woning, red.) die sindsdien werden ingediend, kunnen al enkele trends worden ontwaard. Zo blijken zonnepanelen veruit de populairste bron van hernieuwbare energie: in 63 procent van de EPB-aangiftes wordt dergelijk systeem aangegeven. Ongeveer 19 procent van de bouwers kiest voor een zonneboiler en 17 procent gaat voor een warmtepomp. Ook combinaties zijn mogelijk.

Biomassa en systemen van stadsverwarming of -koeling worden amper gerapporteerd. Opvallend is dat in een op de drie EPB-aangiftes de minimumhoeveelheid hernieuwbare energie niet gehaald wordt. Het geëiste E-peil (een maat voor het energieverbruik van de woning, red.) wordt in zo goed als alle gevallen wel gehaald. Tommelein benadrukt in zijn antwoord dat de cijfers nog zeer voorlopig zijn: elk jaar worden er ongeveer 25.000 EPB-aangiftes ingediend voor nieuwbouwwoningen.