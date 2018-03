Zonnepanelen of brandstofcellen? Factoren om rekening mee te houden bij je keuze

De elektriciteitsprijs

De elektriciteit die geproduceerd wordt door fotovoltaïsche panelen is gratis (de installatiekost buiten beschouwing gelaten). Dat is niet het geval voor de elektriciteit die met een microwarmte-krachtkoppeling geproduceerd wordt: aan het gas dat nodig is om de elektriciteit te produceren, hangt namelijk een kost. Een voorbeeld: de productie van 5.000 kWh elektriciteit kost evenveel als 500 m³ gas. Daarmee ben je echter nog altijd goedkoper af dan wanneer je dezelfde hoeveelheid elektriciteit zou aankopen: 512,5 euro voor gas tegenover 1.250 euro voor elektriciteit (uitgaande van een prijs van 1,025 euro per m3 en 0,25 euro per kW).

De productieperiode

Fotovoltaïsche panelen produceren het meeste elektriciteit in de zomer. Een brandstofcel produceert daarentegen het jaar rond elektriciteit, met een productiepiek in de winter (door de hogere warmtevraag).

Gasaansluiting

De brandstofcel heeft gas nodig om te kunnen werken. Is je woning niet aangesloten op het gasnet, dan is dit type verwarmingsinstallatie uitgesloten.

Locatie van de woning

Wanneer de oppervlakte, de vorm, de oriëntatie of de beschaduwing van je dak de plaatsing van fotovoltaïsche panelen onmogelijk maken, dan is de brandstofcel een interessant alternatief.

Uitzicht van de woning

Ook wanneer de plaatsing van fotovoltaïsche panelen niet samengaat met het architecturale karakter en het esthetische uitzicht van je woning, kan je opteren voor de brandstofcel.

De investeringskost

De Europese Commissie kent een tijdelijke premie toe voor de installatie van een brandstofcel. Daardoor wordt de investeringskost vergelijkbaar met die van een warmtepomp in combinatie met fotovoltaïsche panelen. De prijs per geproduceerde kWh is tenslotte ongeveer gelijkwaardig.

De stabiliteit van het elektriciteitsnet

De combinatie van brandstofcellen en warmtepompen gekoppeld aan fotovoltaïsche panelen garandeert de stabiliteit van het elektriciteitsnet aangezien de elektriciteitsproductie zo gespreid wordt over het volledige jaar. Wanneer je beide systemen gaat inzetten in eenzelfde gemeente of wijk, biedt dat een collectief voordeel.