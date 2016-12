Zonnepanelen en windmolens kunnen voortaan overal

Installaties voor groene energie kunnen voortaan overal in Vlaanderen worden ingeplant. Dat is een van de gevolgen van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. "Hernieuwbare energie zal voortaan in elke bestemmingscategorie mogelijk zijn, al gaan we natuurlijk geen windmolen zetten in het Zwin", zegt energieminister Bart Tommelein.