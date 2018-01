Zonne-energie groeit sneller dan alle andere energiebronnen

Alle hernieuwbare energiebronnen deden het bijzonder goed in 2016. Van de 165 gigawatt aan nieuwe productiecapaciteit maakte bijna twee derde gebruik van hernieuwbare energie. Het IEA verwacht dat die sterke groei zal aanhouden en de hernieuwbare capaciteit in de volgende vijf jaar zal blijven groeien, met 43 procent.

'We zien de hernieuwbare energiebronnen groeien met 1000 gigawatt tegen 2022', zegt Fatih Birol, de directeur van het IEA. 'Dat is vergelijkbaar met de helft van de huidige productiecapaciteit aan steenkool - waaraan tachtig jaar werd gebouwd.'

Birol spreekt over een 'nieuw tijdperk' wat zonne-energie betreft. 'We verwachten dat zonne-energie minstens tot 2022 sneller zal blijven groeien dan eender welke andere energiebron.'

Voorspellingen bijgesteld

De voorspellingen van het nieuwe IEA-rapport liggen 12 procent hoger dan die in de vorige editie, omdat ze zijn bijgesteld na de enorme groei in China en India. Samen met de VS zijn beide landen goed voor twee derde van de groei aan hernieuwbare energie tot 2022.

Over vijf jaar zullen hernieuwbare energiebronnen zo meer dan 8.000 terrawattuur produceren - het equivalent van de totale energieconsumptie van China, India en Duitsland samen.

De belangrijkste reden voor de snelle opmars van zonne-energie is de daling van de kostprijs. Grote zonneprojecten zijn steeds vaker goedkoper dan nieuwe gas- of steenkoolcentrales.

China, India en de VS

China, dat volop op zoek is naar oplossingen voor de enorme luchtvervuiling in het land, is de onbetwiste leider als het aankomt op de expansie van hernieuwbare energiebronnen. China haalde zijn 2020-doelstelling voor zonne-energie drie jaar te vroeg en zal naar alle verwachting ook de doelstelling voor windenergie al in 2019 halen.

Ook India wordt in sneltempo een belangrijke speler. Het IEA verwacht dat het land zijn capaciteit in vijf jaar zal verdubbelen, genoeg om de Europese Unie in te halen.

Ondanks de 'beleidsonzekerheid' op federaal niveau blijft de VS de tweede grootste groeimarkt voor hernieuwbare energie. Maar het IEA waarschuwt ook dat de onzekerheid over de belastinghervorming, internationale handel en het energiebeleid de groei van hernieuwbare energiebronnen kunnen hinderen.