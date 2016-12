Windenergie op zee: groei van 650% verwacht tegen 2030

Offshorewindenergie is vandaag goed voor 15 gigawatt aan elektriciteit. Over veertien jaar kan al de kaap van 100 gigawatt gerond worden, zegt Irena in zijn jongste prognose. De oorzaken? De technologie blijft vooruitgaan en de kostprijs blijft dalen, zegt Irena. Vandaag kost een megawattuur uit windenergie op zee 170 dollar (155 euro), in 2045 kan dat al tot 74 dollar (68 euro) gezakt zijn.

Grootste windturbine ter wereld

Zo worden de windturbines groter en efficiënter. In september werd voor de kust van Engeland de grootste windturbine ter wereld geïnstalleerd, 195 meter hoog, met een recordvermogen van 8 megawatt.

Nog in september stelden de belangrijkste windenergie-experts ter wereld dat de kostprijs van windenergie minstens een kwart goedkoper wordt tegen 2030. Windenergie kan tegen 2030 wereldwijd al een vijfde van de elektriciteit leveren, zegt de Global Wind Energy Council, de internationale spreekbuis van de windenergie-industrie. (IPS)