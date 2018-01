Windenergie maakt Duitse stroom een dag lang gratis

Verwacht wordt dat er zondag een recordhoeveelheid windenergie geproduceerd zal worden, vergelijkbaar met de productie van 40 kernreactoren en voldoende om de helft van de Duitse energievraag te voldoen.

Door het overaanbod, net op een dag waarop er relatief weinig stroom wordt verbruikt, zal de elektriciteitsprijs een hele dag lang onder nul zakken, blijkt uit de voorspellingen van Bloomberg. In dat geval moeten de producenten centrales stilleggen of consumenten betalen om elektriciteit van het net te halen.

Het is niet de eerste keer dat de Duitse prijzen in het weekend onder nul zakken, maar de voorbije keren was dat telkens erg kortstondig. Nu verwachten de analisten dat de stroomprijs voor het eerst de hele lang negatief zal zijn.