Vlaanderen kreeg er tachtig windmolens bij

Dat brengt het totaal geïnstalleerd vermogen aan windenergie in Vlaanderen op 1.148 MW, het equivalent van een grote kernreactor (zoals Doel 3 of 4). Vooral in Antwerpen (34) en Oost-Vlaanderen (34) kwamen er het voorbije jaar windturbines bij. Die werden meestal in de havengebieden geïnstalleerd.

In West-Vlaanderen kwamen er geen windmolens bij, vooral als gevolg van luchtvaartbeperkingen in Koksijde en Oostende. Volgens Bart Bode, VWEA-directeur, is het een realistische ambitie om zoals gepland de capaciteit tegen 2030 te verdubbelen. "Zeker omdat nieuwe windturbines veel krachtiger zijn dan de types turbines die we de voorbije 10 jaar bouwden."