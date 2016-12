Utrecht test slimme bushokjes op groene stroom

JCDecaux wil met zijn energieleverende bushokjes bijdragen aan het vehicle-to-grid-systeem van burgerinitiatief Lomboxnet, dat in de Utrechtse wijk Lombok is gerealiseerd. In dit systeem worden zonnepanelen op de daken van woningen in de Lombok-wijk gekoppeld aan het elektriciteitsnetwerk en de laders voor elektrische auto's.

Lomboxnet, een bedrijf dat in eerste instantie supersnel internet goedkoop toegankelijk wil maken, lanceerde vorige maand immers het autodeelsysteem We Drive Solar. Hiermee kun je voor een maandelijks bedrag gebruikmaken van 150 volledig elektrische Renault Zoe's.

Zonnepanelen

Het nieuwe initiatief houdt onder meer in dat bushokjes van zonnepanelen en laadpunten worden voorzien, zodat het straatmeubilair van JCDecaux overdag elektriciteit kan leveren aan de elektrische auto's. Vervolgens kan het stadsmeubilair de opgewekte stroom 's nachts afnemen om zichzelf te verlichten.

JCDecaux is wereldmarktleider op het gebied van stadsmeubilair met reclame en de op één na grootste buitenreclame-exploitant ter wereld. Het bedrijf is in België en Nederland bekend door de zogeheten Abribussen, bushokjes die voorzien zijn van reclame en er ook volledig door gefinancierd worden.

Daarnaast ontwikkelt het bedrijf publieke toiletten, straatafvalbakken, bewegwijzering en banken.

Ook ander straatmeubilair

JCDecaux en Lomboxnet zien in de toekomst een uitbreiding mogelijk om ook de andere soorten straatmeubilair te koppelen aan het vehicle-to-grid-systeem in Utrecht.

Het consortium zegt op dit moment op zoek te zijn naar de meest geschikte locaties voor aansluiting van het straatmeubilair op het slimme elektriciteitsnet. In 2017 verwachten de bedrijven met een prototypeproject te komen. (IPS)