Tommelein werkt fiscaal gunstregime uit voor groepsinvesteringen in zonnepanelen

Tommelein benadrukt in de krant dat zonnepanelen erg rendabel zijn en een pak meer opbrengen dan een klassiek spaarboekje, 'minstens vijf keer zoveel'. Omdat niet iedereen zonnepanelen kan leggen, wil de minister nu een fiscale beloning uitwerken voor buurtbewoners die bijvoorbeeld samen elders in een zonnepanelen- of windmolenpark investeren.

Niet op eigen dak

'We gaan natuurlijk geen zonnepanelen meer subsidiëren die mensen op hun eigen dak leggen. Die zijn vanzelf rendabel genoeg', zegt de minister. 'Maar ik wil wel een fiscale stimulans uitwerken voor ouders die bijvoorbeeld samen investeren in zonnepanelen op het dak van de school van hun kinderen. Of voor klanten die investeren in zonnepanelen op het dak van een supermarkt. In Duitsland en Oostenrijk passen veel supermarkten dat al lang toe. In Vlaanderen zijn we daar te weinig mee bezig', klinkt het.

Hoe de fiscale stimulans er precies moet uitzien, is nog niet helemaal duidelijk. 'Dat moeten we nog bekijken, en ik wil dit ook overleggen met de collega's van de federale regering', zegt Tommelein. Wel is duidelijk dat het voordeel in de tijd zal worden beperkt en dat het ook niet te hoog mag zijn, 'omdat mensen na een tijdje zullen inzien dat er met dit soort projecten vanzelf veel rendement te halen valt', besluit de minister.