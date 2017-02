The future is now

Toegegeven, we nemen nog niet meteen het zonnevliegtuig naar onze vakantiebestemming, maar het experiment - op ware grootte - rond nieuwe technologieën voor de opvang en opslag van zonne-energie liet de talloze partnerbedrijven van het toch wel gewaagde project toe aanzienlijke vooruitgang te boeken. Misschien herkennen we ons energieverbruik de komende jaren niet eens meer...

Delen "De toekomst ziet er schoon uit"

En ook kleine bedrijven doen hun duit in het zakje. Physee, een spin-off die twee jaar geleden in de schoot van de Universiteit van Delft (Nederland) werd opgericht, stelde onlangs het PowerWindow voor. De beglazing van het gloednieuwe raam is in staat elektriciteit op te wekken. In het prototype werden maar liefst drie technologieën verwerkt. Op het glas werd een lichtgevende coating aangebracht die het daglicht vangt. Dat licht wordt via optische vezels naar de zijkanten van het raam getransporteerd. Zonnecelstrips in het raamkozijn slaan het licht op en zetten het om in elektriciteit. Het huidig vermogen van het PowerWindow schommelt rond 50 W/m². Dat is drie keer minder dan wat fotovoltaïsche panelen opleveren, maar de Universiteit van Delft (minderheidsaandeelhouder van Physee en octrooihouder voor de coating) wil het rendement de komende jaren opvoeren.

"De toekomst ziet er schoon uit", voorspelde Bertrand Piccard na de landing. En hij voegde eraan toe: "Dit is geen sciencefiction, het is de realiteit van vandaag." De ontelbare recente ontwikkelingen op dat vlak lijken hem alvast overschot van gelijk te geven.