Sneak preview: opvallende nieuwigheden in Paleis 12

Nieuwe zuurstof voor warmtepompen

Op de Bulex-stand ontdek je de laatste technologische innovaties in het warmtepompgamma van het merk. Zo is het gamma lucht-luchtwarmtepompen viv-AIR grondig geactualiseerd. De grootste verandering zit daarbij in een milieuvriendelijker koelmiddel, R32 dat minder CO2 zou uitstoten dan zijn voorganger. Verder zijn er nieuwe functies voor meer efficiëntie en gebruikscomfort. Denk bijvoorbeeld aan een slaapmodus, vijf ventilatorsnelheden, een turbostand, en luchtstuwing die je zowel verticaal als horizontaal kan aanpassen. De thermostaat kan geïntegreerd worden in de afstandsbediening en je kan de verschillende binnenunits afzonderlijk installeren en bedienen. Die binnenunit is verkrijgbaar als wandmodel, maar bij multicombinaties (maximaal vier binnenunits) nu ook als inbouwcassette voor het plafond.

www.bulex.be Richtprijs: op aanvraag

Warmtepomp 3rd generation

Ook Daikin schakelde over op het nieuwe R32 koelmiddel en groepeerde die producten onder het Bluevolution-gamma. Dat heeft alles te maken met de steeds strengere Europese normen inzake broeikasgasemissies, energierendement en geluidshinder. Ook hun laatste ontwikkeling, de derde generatie Al-therma lucht-waterwarmtepompen op lage temperatuur, werkt op basis van R32. Zij halen daardoor een A+++-energielabel.

De warmtepomp staat in voor de verwarming van de woning, zelfs bij extreem lage buitentemperaturen (tot -25 °C), en voor de productie van sanitair warm water. Met temperaturen tot 65 °C kan je de warmtepomp koppelen aan vloerverwarming of aan je bestaande radiatoren. De nieuwe generatie warmtepomp heeft een kleinere vloeroppervlakte dan zijn voorgangers en neemt met zijn 60 x 60 cm dus minder plaats in beslag. Via een geïntegreerd touchscreen kan je negen programma's instellen. De beschikbare vermogens zijn 4, 6 en 8 kW.

www.daikin.be Richtprijs: vanaf 4.400 euro, excl. btw en plaatsing (grondmodel van 4 kW)

Ventileren en verwarmen

De gloednieuwe DucoBox Eco houdt het midden tussen een ventilatiesysteem en een warmtepomp. Net als een ventilatiesysteem C komt er verse lucht binnen via roosters boven de ramen en wordt de vervuilde lucht in de natte ruimtes mechanisch afgevoerd. Die afgevoerde ventilatielucht wordt integraal als duurzame warmtebron gebruikt voor de verwarming van de woning en van het sanitair water, net als een warmtepomp. Blijkt de gerecupereerde warmte onvoldoende, dan haalt de DucoBox Eco bijkomend energie uit de buitenlucht. Het systeem kan gekoppeld worden aan een cv-ketel of boilervat of een combinatie van beide. Een volledig elektrische oplossing zou ook mogelijk zijn.

Een geïntegreerde tweezoneregeling draagt extra bij tot de energiezuinigheid van het toestel. Met deze vraaggestuurde regeling worden dag- (keuken en leefruimtes) en nachtzone (slaapkamers en badkamer) afzonderlijk aangestuurd, op basis van CO2, vocht en tijd. Zo zal het systeem overdag minder intensief draaien in de nachtzone, maar op normaal debiet 's avonds en 's nachts. In de leefruimte juist omgekeerd. Een kleine energiebesparing in vergelijking met een systeem dat overal in huis op hetzelfde debiet draait.

www.duco.eu Richtprijs: op aanvraag

Doe-het-zelf regenwater

De voordelen van regenwaterrecuperatie voor huishoudelijk gebruik hoeven we niet meer toe te lichten: je kan het gebruiken om de toiletten door te spoelen, voor de wasmachine, om de tuin te sproeien... Het ontbreekt ook zeker niet aan bestaande installaties. Bijzonder aan dit systeem is dat je het zelf kan monteren (op voorwaarde dat je een regenwaterput of -tank hebt). Met het bouwpakket van Easykit installeer je zonder al te veel moeite een hydrofoorgroep, in de tank of in huis. Is je tank leeg, dan schakelt de pomp dankzij de Rainmatic-optie automatisch over op leidingwater tot het weer regent. De kit bevat ook een draadgewikkelde filter en een actieve koolstoffilter, die het water proper houden, en een aanzuigleiding van 15 m, aangesloten op een vlotter. Zo wordt het water altijd 10 cm onder het wateroppervlak aangezogen. Tijdens de installatie kan je steeds terecht bij de helpdesk van Easykit.

www.easykit.be Richtprijs: 1.095 euro, excl. btw

Koel in de zomer, warm in de winter

De Japanse firma General is gespecialiseerd in lucht-water- en lucht-lucht-warmtepompen. Aan dat laatste gamma voegt de fabrikant nu drie nieuwe reeksen toe, stuk voor stuk modellen om in de hoogte tegen de wand te plaatsen. Alle drie verwarmen ze in de winter en koelen ze in de zomer. Bovendien werken ook zij met het nieuwe koelmiddel R32, wat de CO2-uitstoot beperkt, een hoger energierendement oplevert en minder lawaai produceert.

De nieuwe reeks omvat een instapmodel (Best Buy), een model met standaardfuncties (Premium) en een met extra opties (Design), waaronder een aanwezigheidssensor om het verbruik te verminderen wanneer er niemand in de kamer aanwezig is. De nieuwe warmtepompen kan je regelen met een afstandsbediening, of desgewenst via een tablet of smartphone. De Design-modellen zijn nu al verkrijgbaar, voor de twee andere moet je nog even geduld oefenen tot april.

In België zorgt Thercon zorgt voor de exclusieve verdeling van het merk.

www.generalbenelux.com Richtprijs: 1.100 euro, excl. btw (model Design)

Let op je gedrag!

Het hele huis wordt intelligent, tot zelfs de badkamerradiator toe. Dat heeft de Paros E, ontwikkeld door Radson, te danken aan de ingebouwde ITCS-functie (Intelligence Temperature Control System), waardoor de elektrische radiator zichzelf kan programmeren naargelang de vraag én uitzoekt hoe hij de ruimte het best kan verwarmen zonder al te veel energie te verbruiken. Een gekleurd ledlampje geeft aan in welke mate de radiator al dan niet ecologisch verwarmt. Meer nog, detecteert de Paros E een plotse daling van de temperatuur, door bijvoorbeeld een openstaande deur of raam, dan schakelt hij automatisch over op stand-by.

Ook nieuw van Radson is de hydraulische radiator Evia T, uitgerust met een boostfunctie om de kamer snel te verwarmen. Het toestel is verder uitgerust met een aanwezigheidsdetector en zal de ruimte niet verwarmen zolang er geen beweging is.

www.radson.com Richtprijs: Paros E vanaf 760 euro; Evia T vanaf 1.130 euro. Prijzen excl. btw

Na propaan, nu ook biopropaan

Gas of stookolie? Het is een vraag die veel eigenaars bezighoudt. Waar er gas wordt verdeeld via het netwerk, is de keuze voor de meesten snel gemaakt. Woningen die geen aansluiting op het stadsgas hebben, kunnen nog altijd opteren voor een propaantank. Propaangas is volgens verdeler Primagaz een voordelige oplossing, en milieuvriendelijker dan stookolie. Nog interessanter voor mens en milieu is hun BioLPG - of biopropaan - dat ze sinds dit jaar op de Belgische markt brengen. Biopropaan is een bijproduct van biodiesel dat is samengesteld uit afval- en reststoffen en hernieuwbare plantaardige oliën. Het zou bovendien tot 40 à 80 procent minder CO2 uitstoten dan gewoon propaan, dat zelf al tot 19 procent minder uitstoot dan stookolie. De gasprijs wordt bepaald door de overheid, maar de prijs voor een bovengrondse tank bedraagt volgens Primagaz zo'n 6 euro per maand (huurprijs), onderhoudskosten inbegrepen.

www.primagaz.be Richtprijs: 0,60 euro/l, incl. btw (prijzen geldig op 31/01)

Modulerende warmtepomp

De Zweedse warmtepompfabrikant Thermia komt met een nieuwe luchtwaterwarmtepomp die zich continu aanpast aan de warmtevraag: de iTec. Dat kan-ie dankzij de inverter-technologie. Dit modulerende vermogen is een stuk interessanter dan een eenvoudige aanuitfunctie, aangezien je enkel de energie verbruikt die je nodig hebt, op het moment dat je ze nodig hebt. Dit resulteert in een mooie besparing op de energierekening, volgens de fabrikant tot zo'n 75 procent.

De warmtepomp staat in voor de verwarming van de woning en voor de productie van warm water, ook bij extreem lage buitentemperaturen (-25 °C). Met een online app voor smartphone en tablet kan je de iTec op afstand bedienen en controleren of het systeem goed werkt. Er is keuze uit drie vermogens: 5, 9 en 16 kW.

www.geotherma.be Richtprijs: 4.848 euro (zonder boiler); 7.248 euro (met een roestvrij stalen boiler van 180 liter). Prijzen excl. btw

Tekst Natacha Dumont, Anja Giegas & Elien Haentjens