Sneak preview: 16 opvallende nieuwigheden in Paleis 6

Laminaat nieuwe generatie

Zo heet de Expert Ceraclick-laminaatvloer van Laminaatshop toch te zijn. De vloerplanken zijn gemaakt van mineralen, volledig te recycleren en dus milieuvriendelijk. Ze hebben een natuurlijke uitstraling en zijn bestand tegen water en temperatuurschommelingen, waardoor ze dus ook geschikt zijn voor de badkamer. Met een dikte van 4,5 mm kunnen ze zonder problemen boven op een bestaande vloer geplaatst worden. En dat kan eenvoudig, dankzij het kliksysteem.

Richtprijs: 41,30 euro/m²

Paleis 6 Stand 203

Juweeltjes voor houtkachels

Een beugel is een onmisbaar element voor de houtkachel. Het zorgt voor een veilige verbinding tussen kachel en rookkanaal en tussen de delen van het rookkanaal onderling. Waarom er dan niet meteen iets moois van maken? Poujoulat, producent van schoorstenen en rookkanalen, lanceert daarom een heel assortiment gekleurde beugels. De stapelbare beugels zijn in verschillende kleuren verkrijgbaar en je kunt ze op oneindig veel manieren in het rookkanaal integreren, als decoratief element. Op die manier geef je de houtkachel een persoonlijke touch. Het verschil zit 'm immers in de details. De beugels worden afzonderlijk verkocht en zijn geschikt voor drie productlijnen: Therminox, PGI en Efficience.

Richtprijs: tussen 24 en 32 euro/stuk, afhankelijk van de reeks en diameter

Paleis 6 Stand 118

Comeback van terrazzo

Minerale bekledingen raakten jarenlang in de vergeethoek, tot ze nu een tweede leven krijgen onder de vorm van BEALSTONE. Deze nieuwe versie is eigentijdser dan ooit en beperkt zich niet langer tot de vloer, en breidt zich uit naar muren, meubels en decoratie, zowel binnen als buiten. Met BEALSTONE ontwikkelde Beal een minerale bekleding geïnspireerd op de terrazzovloeren zoals we die in veel oude gebouwen uit de twintigste eeuw terugvinden. Deze bekleding heeft onbeperkte mogelijkheden en koppelt plaatsingsgemak aan esthetiek. In een dunne laag van amper een paar millimeter kan ze eenvoudig op een bestaande bekleding worden aangebracht. De afwezigheid van voegen zorgt voor een ononderbroken uitzicht. Ook oude vloeren of werkbladen kunnen met dit materiaal nagenoeg identiek gerestaureerd worden.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 6 stand 313

Een kachel voorbereid op de toekomst

De milieu- en energienormen worden strenger in alle sectoren. DDG, producent van houtgestookte kachels die aangesloten kunnen worden op de centrale verwarming, neemt op dit vlak het voortouw met de Eco Planus Hydro. Dat is de verbeterde versie van de bestaande Eco Planus. De nieuwe kachel anticipeert met een beperkte uitstoot van CO en fijn stof op de Europese doelstellingen voor 2022. Hij is het "resultaat van jarenlang onderzoek naar technieken om de verbranding en warmterecuperatie te verbeteren", aldus de fabrikant. Concreet is de kachel uitgerust met een krachtige warmtewisselaar in inox die de warmte doorgeeft aan het water dat vervolgens naar de cv-ketel wordt gebracht. Daarnaast is deze cv-haard ook uitgerust met een Hydroboost-functie die het rendement optimaliseert door zachter of harder te branden naargelang de warmtevraag (modulerend vermogen tussen 5 en 23 kW). Ook alle andere reeksen zullen in de nabije toekomst met deze technologie worden uitgerust.

Richtprijs: vanaf 4.572 euro, incl. btw

Paleis 6 stand 415

De redactie over de Eco Planus Hydro "Als je op hout verwarmt, hoeft de haard niet continu op volle kracht te branden. En dus verklein je de luchttoevoer om de hoeveelheid warmte te verminderen. Het gevolg is echter dat het hout dan onvoldoende verbrandt en de kachel een slecht rendement levert. Daardoor komt veel meer CO en fijn stof in de atmosfeer terecht. Door een ideaal evenwicht tussen de primaire en secundaire verbrandingslucht zou de nieuwe Eco Planus Hydro cv-kachel de vervuiling onder controle houden en een interessant rendement bieden bij een breed vermogensbereik (van 5 tot 23 kW). Het toestel zou zelfs al de normen voor 2022 halen. Dat is uiteraard positief, voor onze atmosfeer en je portefeuille. Bij een hoog verbrandingsrendement is immers minder hout nodig voor eenzelfde hoeveelheid warmte. De installatie van deze kachel is zowel interessant in bestaande als nieuwe gebouwen. Let er evenwel op dat het vermogen ervan is afgestemd op jouw project." (Benoît Bilocque)

"De Eco Planus Hydro mag dan wel efficiënter en milieuvriendelijker zijn dan zijn voorgangers, hij blijft een aanvulling op de verwarming. Om echt een automatische verwarmingsketel te kunnen vervangen, zouden met een cv-kachel minstens vijftien stères per jaar verbrand moeten worden. Bovendien zou je de kachel continu zelf moeten aanvullen. Dit soort toestellen is goed geschikt voor slecht geïsoleerde woningen waar de energiefactuur verlaagd kan worden door deels te verwarmen op hout. Of voor houtskeletwoningen, die snel opwarmen. Volgens de fabrikant komt de Eco Planus Hydro echter ook tot zijn recht in lage-energiewoningen. Die kunnen immers grotendeels met hout verwarmd worden en enkel in de koudste periodes is ook centrale verwarming nodig. Verschillende professionals laten echter verstaan dat bij een losstaande cv-kachel een aanzienlijk deel van de warmte in de ruimte blijft hangen, wat in zeer goed geïsoleerde woningen tot oververhitting kan leiden. Volgens hen is een cv-inbouwhaard met een dubbelwandige deur een betere keuze (in dat geval wordt 80% van de warmte doorgegeven aan het water en dient de rest om de ruimte te verwarmen). Wat er ook van zij, in alle scenario's is de correcte dimensionering van het toestel essentieel." (Dan Strikowski)

100% natuurlijke muren en vloeren

Heb je het wel voor alternatieve materialen? Dan valt de nieuwe Styled Cork-collectie van Santana wellicht in de smaak. Dit is kurk 2.0! De Belgische onderneming vond dit materiaal opnieuw uit door in het eigen atelier tegels te produceren met een zichtbare kurkstructuur. Met hun formaat van 60 bij 30 cm en een gamma van 23 kleuren kunnen de Styled Cork wand- en vloertegels zowel verticaal als horizontaal geplaatst worden met behulp van een milieuvriendelijke lijm. Ze bieden goede thermische en akoestische prestaties, beschikken over een zekere elasticiteit en, last but not least, ze zijn onderhoudsvriendelijk en slijtvast. Ten slotte voelen ze ook aangenaam aan bij wie thuis graag op blote voeten rondloopt.

Richtprijs: 49,50 euro/m², excl. plaatsing

Paleis 6 stand 208

Parketvloer van weleer

Een vloer in hout, authentieker vind je het niet. Op Batibouw stelt Etceterra, een filiaal van Veronove, daarom een visgraatparket voor dat de grandeur van weleer combineert met een eigentijds karakter. De brede en stevige houten planken meten 55 bij 9 cm en zijn beschikbaar in vier natuurlijke houtkleuren die passen bij elk interieur. Ze bestaan in een afgekante versie (open voeg tussen de planken) of als tand-en-groefsysteem (voor een uitzicht zonder voegen).

Richtprijs: vanaf 39,98 euro/m² voor het zwevende systeem

Paleis 6 stands 201 en 300

Sfeer bij de haard

Flam, Belgische fabrikant van haarden, breidt zijn aanbod uit met twee nieuwe modellen op gas. Met zijn drie zijden in glas zorgt de Ambi 80/65 roomdivider (zie foto) voor een visuele verdeling van de ruimte, met telkens weer een andere sfeer en een mooie kijk op het vlammenspel. De houtblokken bieden "het uitzicht en het gevoel van een houthaard, maar met het comfort van een gashaard", aldus de fabrikant. Een andere nieuwkomer is de Ambi 100/65, die met zijn ruime afmetingen een maximale beleving van het vuurbeeld biedt. Hij is verkrijgbaar als frontmodel, hoekmodel en in een "pano"-versie (met glas vooraan en op de twee zijkanten). Net als de andere modellen uit het Ambi-gamma kunnen deze haarden worden gecombineerd met het Combi-Flam-systeem, waardoor ze tot op 12 verdiepingen hoog in een flatgebouw kunnen worden geïnstalleerd.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 6 Stand 410

Vinyl om te klikken

Er duikt een nieuwkomer op in de gangen van Batibouw: het Belgische merk Floorify, gespecialiseerd in vloerbekleding. Twee voormalige medewerkers van Unilin (Quick-Step) sloegen de handen in elkaar voor een vernieuwende aanpak die de troeven van laminaat combineert met de kwaliteiten van vinyl. Met andere woorden: makkelijk te plaatsen, sterk, warm, waterdicht en met een goede akoestische isolatie. Qua uitzicht ziet de collectie Rigid Vinyl Planks & Tiles eruit als natuurlijk hout of gepolijst beton. Qua opbouw lijkt het product dan weer op klassieke vinylstroken, met een dikte van 4,5 mm, die je eenvoudig in elkaar kunt klikken.

Richtprijs: 39,95 euro/m², incl. btw

Paleis 6 Stand 204

Verwarmen op pellets

De catalogus van het Italiaanse Piazzetta telt zo'n 650 modellen van kachels en inbouwhaarden op pellets en hout. Daar werden nu nog een aantal nieuwe producten aan toegevoegd, die in de Benelux worden verdeeld door PerSempre. Aan de pelletkachels wordt een volledig nieuwe lijn toegevoegd: Trend. De kachel, met een vermogen van 6 tot 11 kW is verkrijgbaar in drie kleuren (wit, mat zwart en robijnrood) en zou toegankelijker zijn wat budget betreft.

Piazzetta waagt zich daarnaast nu ook aan pelletketels met een hoog rendement, en aan gaskachels.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 6 Stand 122

Kachel met vrouwelijke rondingen

Met de nieuwe MCZ-pelletkachels lonkt Fero al naar de toekomst. Het model Mood heeft een vermogen van 8 kW en voldoet al aan de Europese ecodesignrichtlijn, die pas over zes jaar van kracht wordt.

De nieuwe kachel kenmerkt zich door haar zachte, vrouwelijke rondingen. Een stalen of keramische bekleding - in diverse kleurmogelijkheden - en een grote ruit die volop zicht biedt op de vlammen, maken het plaatje af. De kachel kreeg ook een vernieuwde verbrandingskamer, dieper en hoger, wat de beweging van de vlammen nog meer benadrukt. Ze is ook 100% luchtdicht en haalt de nodige zuurstof uit de buitenlucht. Een No Air-functie laat je toe de ventilator van het toestel uit te schakelen, waardoor de kachel fluisterstil werkt. Het reservoir kan tot slot 20 kg pellets opslaan. Het totaalplaatje van de kachel vertaalt zich in een rendement van 90,3%.

Richtprijs Mood: 3.650 euro

Paleis 6 Stand 112

Supergrote keramische tegels

Superlarge maakt zijn naam waar, het Zellikse bedrijf specialiseert zich in dunne keramische tegels op reuzegroot formaat. En met reuzengroot bedoelen we maar liefst 1 m bij 3 m in afmeting. De tegels zien eruit als marmer, natuursteen, beton of een gietvloeren, maar dan met het onderhoudsgemak van een keramische tegel. De grootformaattegels van Superlarge dienen niet enkel als vloerbekleding, maar worden bijvoorbeeld ook gebruikt voor wanden, deuren, kasten en werkbladen in keukens. En waarom niet als gevelbekleding? Voor de verlijming werkt de firma samen met lijmfabrikant Kerakoll die de aangepaste lijmen voor de plaatsing van deze grote tegels (op ecologische wijze) produceert.

Richtprijs: vanaf 70 euro/m2, excl. plaatsing en transport

Paleis 6 Stand 111

De redactie over Superlarge: "Wees creatief" Tegels in grote formaten zijn geen nieuws. Keramische platen van 1,6 op 3,2 m vinden we echter wel interessant. Vooral als gevelbekleding. Een pluspunt van keramiek is alvast de weerstand tegen regen en extreme temperaturen én het tijdloze uiterlijk. In de keuken Grote tegels als werkblad? Als voordelen zien we de goede bestandheid tegen vlekken, zuur en warme potten. Of een dergelijk dunne plaat ook een vallende pot in gietijzer overleeft, is een andere vraag. In de badkamer Na warme douches volgt een poetsbeurt met de trekker. En het zijn de voegen die zeepresten vasthouden. Alleen al om die reden zijn platen, waarbij je geen voegen hebt, een vooruitgang. Doen alsof Dat de platen hout of cortenstaal imiteren, zonder de nadelen ervan over te nemen, is een typisch marketingargument. Nogal wat architecten zijn niet gek op materialen die andere materialen nabootsen. Ga je voor imitatie, maak er dan iets creatiefs van. Een zwembad in "hout" is weer eens iets anders dan blauwe tegels. (Wim Deloof)

Elegant zwart

Oak Ebony van het familiebedrijf De Waegeneer Parketvloeren is een zwarte parketvloer met een licht geborsteld oppervlak. Zwart creëert een zeker drama, maar staat ook altijd voor elegantie, legt het bedrijf uit. De houten vloer verkreeg door een speciale behandeling zijn diepzwarte tint. Bovendien kreeg hij nog een sterke afwerkingslaag mee die hem resistent maakt tegen vuil en vloeistoffen, maar toch het natuurlijk uitzicht van het houten oppervlak behoudt. De Oak Ebony-vloer kan tot slot perfect gecombineerd worden met vloerverwarming.

Richtprijs: 105,20 euro/m²

Paleis 6 Stand 314

Haardwand voor elke woning

Met het modulaire iWall-systeem van fabrikant iFire creëer je een unieke kastenwand met ingebouwde haard op maat van jouw woning. Het systeem telt een heel aantal modules en afwerkingen, waardoor je de wand tot in de details kunt samenstellen én eenvoudig weer kunt aanpassen achteraf. Een televisiekast veranderen in een bibliotheek met legplanken, of een strak wit ontwerp vervangen door een natuurlijke afwerking in eikenhout of omgekeerd, het kan allemaal en op zeer korte tijd. Ook wie thuis geen schoorsteen heeft, kan het iWall-systeem plaatsen, maar dan met ingebouwde bio-ethanolhaard. Het vlammenspel van de iBio zou bijna niet te onderscheiden zijn van dat van een houthaard, maar er is geen schoorsteen nodig, geen toevoer van brandstof of afvoer van rookgassen.

Via een applicatie kun je een simulatie maken van hoe de iWall er bij jou thuis zou uitzien.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 6 Stand 121

Vloeren met warm karakter

Quick-Step pakt uit met twee royale collecties nieuwe vloerbekledingen met een warm karakter: Massimo-parket en Majestic-laminaat. Beide collecties bestaan uit extra brede en lange planken. Massimo (240 x 24 cm) is een eiken parketvloer met een natuurlijk kleurenspel en voelbare nerven. De knopen geven het hout een rustieke uitstraling. Het parket is beschikbaar in vier tinten. Het donkerbruine Chocolate en het warmgrijze Winter Storm werden geolied voor een onbehandelde look. Het lichtbeige Frozen en het warmbruine Cappuccino Blonde werden afgewerkt met een matte lak die ze extra resistent maakt tegen krassen en vlekken. De laminaatcollectie Majestic (205 x 24 cm) oogt als authentieke eik, maar is kras- en waterbestendig wat ze ook geschikt maakt voor keukens en badkamers. De Majestic-vloeren zijn verkrijgbaar in tien verschillende kleuren, van vintage en rustiek tot trendy en hedendaags.

Richtprijzen: Majestic: 34,95 euro/m². Massimo: vanaf 97,95 euro/m². Prijzen incl. btw

Paleis 6 Stand 219

Hout en pellets in één kachel

De gezelligheid van hout of de duurzaamheid van pellets? Waarom kiezen? De nieuwe combikachel van Rika werkt op beide brandstoffen. Je kunt zonder problemen afwisselend één van beide gebruiken. De combikachel herkent automatisch welke brandstof je erin hebt gelegd en regelt de nodige luchttoevoer vanzelf. Een touchscreen zorgt verder voor een zeer eenvoudige bediening. Optioneel kun je er ook de wifimodule RIKA Firenet bij nemen. Daarmee bedien je de kachel vanop elk toestel met een internetverbinding.

De kachel heeft een regelbaar vermogen van 2,5 tot 8 kW, met een aansluiting boven- of achteraan voor de rookgasafvoer. Het pelletreservoir kan tot 30 kg pellets houden en is bekleed met witte natuursteen. Een automatisch asverwijderingssysteem zorgt dat bij elke opstart en na elke zes uur branden de assen in de aslade terechtkomen.

Richtprijs Rika-combikachel: vanaf 5.750 euro

Paleis 6 Stand 406

Eén klikvloer voor het hele huis

Met de COREtec-klikvloeren biedt USFloors vloeren met natuurgetrouwe tegel- en houtmotieven die in de hele woning kunnen worden geplaatst. De vloeren zijn volledig waterbestendig en dus ook geschikt voor de natte ruimtes zoals de badkamer, de keuken en het toilet. De vloeren zijn gemaakt van gerecycleerd hout, bamboe, kalksteen en vinyl, met een onderlaag uit kurk die het geluid dempt. Ze zijn dus duurzaam en makkelijk te onderhouden. Het kliksysteem maakt ze eenvoudig te plaatsen. Bij renovatieprojecten kunnen de planken boven op een bestaande vloer geplaatst worden. De klikvloeren zijn verkrijgbaar in een breed gamma aan kleuren, afmetingen en uitvoeringen (4 houtcollecties, 1 steencollectie). Bovendien biedt de fabrikant bij residentieel gebruik een levenslange garantie aan op zijn vloeren.

Richtprijs: 59,95 euro/m², incl. btw

Paleis 6 Stand 307