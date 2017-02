Sneak preview: 12 opvallende nieuwigheden in Paleis 12

Een app voor je ventilatie

Heb je nog wat geheugenruimte vrij op je smartphone? Duco introduceert de nieuwe app Duco Ventilation App. Voor wie het nog niet wist: de specialist in ventilatie ijvert voor een gezonde en duurzame woonomgeving, mogelijk gemaakt dankzij natuurlijke ventilatiesystemen on demand, zoals zijn elektronisch gestuurde Duco Tronic System of zijn Duco Reno System, dat zich meer leent voor renovaties. De systemen zijn stil, intelligent en verbruiken weinig energie. Je kunt er energiezuinige woningen op een gezonde en duurzame manier mee ventileren. De onderneming preciseert verder dat alle onderdelen met elkaar communiceren. En ook met de gebruiker natuurlijk, via de app!

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 12 Stand 501

Label voor "groene" toestellen

Tijdens deze editie van Batibouw zet Vaillant zijn Green iQ-label in de kijker op zijn stand. Het label wordt toegekend aan toestellen die uiterst duurzaam, energie-efficiënt én geconnecteerd zijn. Het gamma omvat warmtepompen en gascondensatieketels, maar ook de ecoTEC exclusive VCW, een nieuwe combiketel die het sanitair water voorverwarmt met de warmte die uit de verbrandingsgassen wordt teruggewonnen. De specialist in verwarmingstechnologie stelt daarnaast ook zijn nieuwe geconnecteerde multiMATIC VRC 700 thermostaat voor, samen met de erbij horende app om de thermostaat overal en altijd vanop afstand te kunnen bedienen.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 12 Stand 403

Surfen onder de douche

Stiebel Eltron introduceert een nieuwe generatie energiezuinige doorstromers: de DHE Touch en de DHE Connect. Beide toestellen sluiten aan bij de nieuwe digitale technologie en zijn uitgerust met de "4i-technologie" van het merk. Dat biedt twee voordelen: een constante temperatuur en een laag energieverbruik. Twee zaken die je via het touchscreen op het toestel kunt opvolgen en controleren, net als de duur van de douche en het gekozen programma. Elke gebruiker kan bovendien zijn eigen profiel instellen. De DHE Connect (zie foto) is uitgerust met wifi en luidsprekers. Nog een voordeel van doorstromers is dat ze dicht bij de douchekop worden gemonteerd, dat beperkt het warmteverlies in grote mate en maakt dat ze enkel het benodigde warm water produceren.

Richtprijs: DHE Touch: 899 euro; DHE Connect: 999 euro

Paleis 12 Stand 102

Tussen gasketel en warmtepomp

De Robur K18 van Cooling Ways combineert de voordelen van twee bekendere verwarmingssystemen: de gascondensatieketel en de warmtepomp. Deze "gasabsorptiewarmtepomp" onttrekt net als een warmtepomp hernieuwbare energie uit de buitenlucht, tegen een hoog rendement. Maar in tegenstelling tot de "klassieke" elektrische warmtepompen, heeft ze slechts een heel laag elektrisch vermogen nodig en maakt ze gebruik van een natuurlijk koelmiddel (ammoniak opgelost in water). En net als een condensatieketel levert ze warm water voor de verwarming én voor het sanitair warm water. De K18 kan immers water produceren tot 65 °C, genoeg voor sanitair warm water en om compatibel te zijn met een verwarmingssysteem op hoge temperatuur, zoals radiatoren. Het toestel kan dus perfect geïntegreerd worden in een bestaande woning, als vervanging van een oude gas- of stookolieketel. Het kan echter ook op lage temperatuur werken, in combinatie met vloer- of wandverwarming.

Richtprijs particulier: 8.300 euro

Paleis 12 Stand 315

De redactie over de Robur K18 Het grootste nadeel van een klassieke warmtepomp is dat ze op elektriciteit werkt en dus veel primaire energie verbruikt. De Robur K18 lost dit probleem op door gas en een chemisch compressiesysteem te gebruiken. Het principe klinkt alvast verleidelijk: gratis energie wordt uit de lucht gehaald zonder dat het gebruik van elektriciteit wordt afgestraft. De temperatuur van 65 °C is hoog genoeg om de verwarmingsbehoefte en de vraag naar sanitair warm water van een nieuwbouwwoning in te vullen. Dat geldt trouwens ook voor veel renovaties waar de oude installaties overgedimensioneerd zijn. Een rendement van 160% en een levensverwachting van meer dan twintig jaar zouden dit product rendabel moeten maken, ook al ligt de kostprijs hoger dan bij een gascondensatieketel. De rekensom maken is echter een must. Daarnaast is de water-ammoniakoplossing (H 2 O-NH 3 ) in deze gaswarmtepomp niet ongevaarlijk bij een eventueel lek. (Gérard Kaiser)

Koele zomernachten

Als toevoeging op de ComfoAir Q, een balansventilatiesysteem met warmteterugwinning, ontwikkelde Zehnder de ComfoCool Q600, die zorgt voor verkoeling en ontvochtiging van de binnenlucht. De ontvochtigde en licht gekoelde lucht draagt bij tot een aangename gevoelstemperatuur, zonder een te groot temperatuurverschil te creëren. Het systeem kan makkelijk worden aangepast aan de persoonlijke behoeften dankzij uitgebreide instellingsmogelijkheden. Die kun je trouwens ook van op afstand aanpassen of raadplegen via je smartphone. De ComfoCool Q600 is compact en kun je rechtstreeks op de ComfoAir Q aansluiten.

Richtprijs: 4.250 euro

Paleis 12 Stand 402

De redactie over de ComfoCool Q600 Wanneer het in de zomer zowel overdag als 's nachts warm is, moet je de warmtewisselaar van het ventilatiesysteem met dubbele flux absoluut kortsluiten via de bypass om de oververhitting van het gebouw niet te verergeren. Verdraag je moeilijk die enkele zwoele dagen die we elk jaar in ons land kennen, dan kun je een airconditioner installeren of je ventilatie uitrusten met een airconditioningsunit. De Zehnder ComfoCool Q600 zorgt voor verkoeling en ontvochtiging van de ventilatielucht in je woning. De ingebouwde warmtepomp koelt en droogt de lucht voor die in het gebouw wordt geblazen. Het koelende effect ervan is afhankelijk van het vermogen en het luchtdebiet van je ventilatie. Dat kan onvoldoende blijken om een te grote oververhitting te compenseren. Vergeet niet dat een dergelijke installatie elektriciteit verbruikt en dat het altijd beter is oververhitting te vermijden door investeringen in de volledige gebouwschil: zonwerende beglazing, screens, dakoversteken... (Benoît Bilocque)

De redactie over de ComfoCool Q600 In een goed geïsoleerde woning is de warmte buiten krijgen geen evidentie en vaak leidt het tot een verminderd comfort. Ook 's nachts de lucht vernieuwen, heeft zijn beperkingen en volstaat niet altijd om je huis af te koelen. Een ventilatiegroep met dubbele flux uitrusten met een actieve koelmodule biedt in dat geval een passend antwoord. Net als bij een koelkast ontstaat hierbij koude lucht. Bij een goede hygiënische installatie is deze oplossing bovendien interessant en gemakkelijk te integreren. Zijn er dan enkel voordelen? Neen. De impact van de weersomstandigheden helemaal willen uitsluiten, lijkt ons geen goed idee. Uiteindelijk verbruikt deze technologie veel extra energie. Is dat wel verantwoord tegenover die enkele dagen van minder comfort? België is nu ook de Sahara niet. Met deze technologie mag je dan wel het ganse jaar door van een constante temperatuur kunnen genieten, je verspilt er wel natuurlijke rijkdommen mee en je doorbreekt op een artificiële manier het ritme van de seizoenen.(Gérard Kaiser)

Zonnepanelen zonder zorgen

Voortaan kun je ook bij ENGIE Electrabel terecht voor je zonne-installatie. Daarvoor slaat de energieleverancier de handen in elkaar met Sungevity, specialist in zonne-energie, met wie ze een totaalservice voor particulieren aanbieden, of je nu klant bent of niet. In een eerste stap maakt Sungevity op basis van satelliet- en luchtbeelden een gedetailleerde simulatie van wat zonnepanelen op jouw dak zouden opbrengen. Die simulatie houdt rekening met het gekozen materiaal, een nauwkeurige voorspelling van de verwachte elektriciteitsproductie en lokale subsidies en belastingen. Het bedrijf berekent ook de mogelijke besparing op je energiefactuur. De simulaties krijg je te zien op jouw computer thuis, net als het aanbod op maat, dat vervolgens telefonisch wordt besproken. Je hoeft je dus niet te verplaatsen. De installatie wordt na plaatsing verder door Sungevity gemonitord en herstellers met wie ENGIE Electrabel samenwerkt, staan klaar om indien nodig in te grijpen. Bovendien kun je ook zelf je installatie online in de gaten houden.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 12 Stand 307

Duurzame en compacte cv-ketel

ATAG lanceert met zijn i-serie een nieuw gamma van vier cv-ketels met energielabel A. Ze zijn niet alleen zuinig, ze garanderen ook snel en veel warm water in een constante flow. De i-ketels kunnen volgens de fabrikant tot 24 liter warm water per minuut leveren (bij een temperatuurverschil van 25 graden tussen koud aanvoerwater (bvb. 15 graden) en het warme water dat vertrekt aan de ketel (bvb. 40 graden)). Dat is meer dan voldoende in een gewone woning, wetende dat een douche zo'n 10 liter per minuut verbruikt. Die prestatie is onder meer te danken aan de inox warmtewisselaar die zorgt voor een goede warmteoverdracht. Onder de warmtewisselaar zit een condensverzamelbak vervaardigd uit hoogwaardig kunststof, zodat vuil er zich niet aan kan hechten.

De ketels zijn stuk voor stuk erg compact: met hun 44 bij 70 bij 27,5 cm passen ze zelfs in een keukenkastje. Alle componenten zijn bovendien vanaf de voorkant bereikbaar. Hun vermogen varieert van 4,5 tot 20 kW voor het kleinste toestel en van 6,2 tot 32 kW voor het grootste.

Richtprijs: Tussen 1.820 euro en 2.150 euro

Paleis 12 Stand 407

Duurzame stookolieketel

Elco Belgium brengt, verrassend, een nieuwe condenserende stookolieketel op de markt. Na de invoering van de ecodesignrichtlijn, die nieuwe minimumeisen oplegde voor de energie-efficiëntie van onder andere verwarmingstoestellen, en nieuwe energielabels, werd verwacht dat stookolieketels verleden tijd zouden zijn. Maar kijk, de nieuwe gietijzeren stookolieketel Altron B van Elco voldoet aan de nieuwe normen en behaalde een energielabel B. Het gaat om een lagetemperatuurketel die dankzij een vernieuwd systeem een hoger rendement behaalt. Een multifunctioneel bedieningsbord kan twee verwarmingskringen aansturen. Het is uitgerust met een gebruiksvriendelijke, weersafhankelijke regeling met digitale uitlezing. Ook een boilerregeling is standaard voorzien. De Altron B is verkrijgbaar in 3 vermogens: 24, 32 en 40 kW, als alleenstaande verwarmingsketel of met ingebouwde boiler van 100 liter (Bi-Altron B genaamd, enkel verkrijgbaar met vermogen van 32 kW). De firma richt zich met de stookolieketel vooral tot de vervanging van oude installaties, maar het toestel kan in principe ook in nieuwbouwprojecten worden geplaatst.

Richtprijs: vanaf 2.090,75 euro voor de Altron B Solo (zonder stookoliebrander)

Paleis 12 Stand 103

Zweedse technologie

Met de warmtepomp Diplomat Inverter van Thermia heeft GeoTherma een stuk Zweedse technologie in huis gehaald. Deze geothermische warmtepomp haalt energie uit de bodem voor de verwarming (of koeling) van de woning en de productie van sanitair warm water. De warmtepomp haalt een seizoensprestatiefactor (rendement gemeten over het volledige stookseizoen) van 5,42. Dat is een mooie prestatie, een die het toestel volgens de firma te danken heeft een de nieuwe compressor met invertertechnologie die constant het vermogen van de warmtepomp voortdurend aanpast volgens de vraag. De HGW-technologie (Hot Gas Water) maakt het mogelijk om tegelijk de woning te verwarmen én sanitair warm water te produceren aan hoge temperaturen, dankzij een extra warmtewisselaar. Via een online module kun je de warmtepomp van op afstand controleren.

De Diplomat Inverter is verkrijgbaar in twee uitvoeringen: het M-model van 3 tot 12 kW, geschikt voor lage-energiewoningen, en het L-model van 5 tot 17 kW, goed voor grote woningen en renovatieprojecten.

Richtprijzen: Diplomat Inverter, 2-12 kW: 9.800 euro, Diplomat Inverter, 6-17 kW: 10.800 euro

Paleis 12 Stand 507

Compacte pelletketel

De nieuwe pelletketel van ÖkoFEN, de Pellematic Compact, heeft zijn naam niet gestolen: de ketel is uiterst compact (76 x 80 cm), met een strak design, en kan perfect in een hoek worden geplaatst. Bovendien werkt hij uiterst stil. De ketel is uitgerust met een pelletzuigsysteem en kan worden gekoppeld aan opslagsystemen van 450 tot 12.000 kg. De weersafhankelijke regeling - te bedienen via een aanraakscherm - maakt onder andere ook gebruik van de weersvoorspellingen voor een optimale energiezuinigheid.

De Pellemetic Compact is beschikbaar in vermogens van 9 tot 16 kW, met een rookgasafvoer boven- of achteraan. Het toestel is uitermate geschikt voor verwarming op hoge temperatuur (radiatoren, convectoren). Het toestel zou een rendement halen van 93,5%.

Richtprijs: vanaf 7.774 euro (9 kW)

Paleis 12 Stand 510

Harmonieus verwarmen en koelen

Warmtepompfabrikant General breidt zijn gamma "Hoog aan de Wand-Aircoheaters" uit met de Nocria X. De AircoHeaters zijn lucht-luchtwarmtepompen die de woning in de winter verwarmen en in de zomer koelen. Ze zuiveren ook de binnenkomende lucht. Bijzonder aan de Nocria X is dat het toestel is uitgerust met de Dual Blaster-technologie: zijdelingse, bewegende ventilatoren en uitblaasmonden die de toegevoerde warme of koude lucht optimaal vermengen met de omgevingslucht, wat voor een gelijkmatige, aangename temperatuur zorgt.

De Nocria X is zeer energiezuinig en kreeg het label A+++ mee. Dat is mede dankzij de bewegingssensor die in de binnenunit zit ingebouwd. Is er bijvoorbeeld niemand in de ruimte aanwezig, schakelt het toestel automatisch over op een energiebesparende modus. Ook het onderhoud van het toestel is eenvoudig. Een ingebouwde borstel houdt de filter stofvrij en et stofreservoir zou je maar eens om de 5 jaar moeten reinigen. Het toestel kun je dankzij de meegeleverde wifi-adapter bedienen met je smartphone, tablet of pc.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 12 Stand 404

Intelligente warmtepomp

Mitsubishi Electric lanceert een nieuwe, intelligente binnenunit voor zijn gamma lucht-luchtwarmtepompen. De 3D i-see sensor van de MSZ-LN detecteert niet alleen de aanwezigheid van de mensen in de kamer, hij spot ook hoeveel mensen er aanwezig zijn en waar ze zich bevinden. De sensor meet vervolgens de temperatuur in de directe omgeving van de personen en naargelang de resultaten zal het toestel de verwarming of koeling bijsturen. Dat zorgt voor een optimale temperatuur in de gebruikte ruimtes. De wandunit is bovendien uitgerust met de Plasma Quad-filter die de binnenlucht zuivert en bacteriën en virussen uitschakelt. Via een applicatie is hij ook makkelijk vanop afstand te bedienen. De nieuwe wandunit zet daarnaast ook in op design en is verkrijgbaar in het rood, zwart, parelwit en mat wit.

Richtprijs: op aanvraag

Paleis 12 Stand 115