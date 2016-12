Recordjaar voor windmolens, maar we zijn er nog niet

Wie het bredere plaatje bekijkt, merkt wel dat windenergie de kleine broer blijft van biomassa en zonne-energie. Van alle groene stroom die we verbruiken was in 2015 bijna de helft opgewekt in biomassacentrales en een derde met zonnepanelen.

Voor de klimaatdoelstellingen is er echter maar een statistiek die er écht toe doet: van alle energie die we vorig jaar verbruikten was 6 procent groen. Het gaat dan om groene stroom, groene warmte en biobrandstoffen voor transport. Probleem is dat dat cijfer al een paar jaar stagneert. Wat meteen ook duidelijk maakt dat er nog veel werk voor de boeg is om onze klimaatdoelstelling van 13 procent tegen 2020 te behalen. "We zitten op koers om onze doelstelling te halen, maar we moeten blijven groeien en we hebben geen tijd te verliezen", reageert Tommelein. "Tegen 2020 moeten we 280 extra windmolens en minstens dubbel zoveel warmtepompen, zonneboilers of zonnepanelen installeren." (Belga)