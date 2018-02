Record aan nieuwe windenergiecapaciteit in 2017 geïnstalleerd in Europa

De nieuw geïnstalleerde capaciteit overtreft het resultaat van 2016 met 20 procent, en het vorige record van 2015 (12,8 GW). Van de 15,7 GW in 2017 betreft 12,5 GW windmolens te land en 3,1 GW windmolens op zee.

Zeven Europese lidstaten, waaronder België, lieten vorig jaar records optekenen voor nieuw geïnstalleerde windmolens. Duitsland (6,6 GW) was koploper, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk (4,3 GW), Frankrijk (1,7 GW), Finland (577 MW), België (476 MW), Ierland (426 MW) en Kroatië (147 MW).

Windenergie was vorig jaar goed voor 55 procent van de nieuwe capaciteit van energieproductie. Hernieuwbare energie was goed voor het grootste deel van de nieuwe capaciteit (24,1 GW op een totaal van 28,5 GW) in de Europese Unie. Windenergie in Europa bereikt ondertussen een totale geïnstalleerde capaciteit van 169 GW, waarvan 153 GW onshore en 16 GW offshore. Duitsland is leider met 56 GW, voor Spanje (23 GW), het Verenigd Koninkrijk (19 GW) en Frankrijk (14 GW). Windenergie was vorig jaar in Europa goed voor 12 procent van de elektriciteitsvraag.