Primeur: Mozambique krijgt grote zonnecentrale

De Mozambikaanse minister van Energie ondertekent vandaag een akkoord met Scatec Solar, een Noors energiebedrijf, en Norfund, een Noors fonds dat projecten voor ontwikkelingssamenwerking financiert.

Er komt een zonnecentrale van 40 megawatt in de buurt van de stad Mocuba. Die moet 77.000 megawattuur elektriciteit per jaar leveren aan de noordelijke provincies.

Eerste grote stap

Voor Mozambique is dit de eerste grote stap in de richting van hernieuwbare energie. Volgens het akkoord dat vandaag wordt ondertekend, wordt de geproduceerde zonne-energie gedurende 25 jaar verkocht aan het Electricidade de Mozambique (EDM), het staatsenergiebedrijf.

Begin volgend jaar moet de bouw van de zonnecentrale van start gaan.

Scatec Solar realiseerde al grote zonnecentrales in Zuid-Afrika en Rwanda. Het plant nieuwe projecten in heel Afrika, onder meer in Kenia, Mali en Nigeria. (IPS)