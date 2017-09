Nog nooit zoveel zonnepanelen in Vlaanderen, maar 'meer is nodig'

Volgens het Energieplan 2020 moet er van 2016 tot 2020 1.474 MW aan zonne-energie bijkomen. Concreet rekent het plan daarvoor op 33.161 kleine, 737 middelgrote en 177 grote bijkomende fotovoltaïsche installaties per jaar. Eind augustus waren er al meer dan 27.000 nieuwe installaties geplaatst bij particulieren, waarmee al 82 procent van het jaarlijkse streefdoel is bereikt. 'Fantastisch', vindt Tommelein.

Maar dat is slechts een deel van het verhaal. Er komen amper middelgrote zonnepaneelinstallaties bij: van januari tot eind augustus gaat het om 115, of slechts 16 procent van het streefcijfer. En de grote installaties vergaat het nog slechter: er verdwenen er 4, terwijl er dit jaar 177 zouden moeten bijkomen. 'En dan moeten we de energie van de weggevallen biomassacentrale Langerlo, die voor Europa meetelde om de doelstellingen hernieuwbare energie te halen in 2020, nog vervangen', klinkt het.

Tommelein roept bedrijven daarom op om te investeren in duurzame energie. 'We hebben die grotere zonnepanelen-installaties echt nodig', zegt hij. 'Het Verbond van Belgische Ondernemingen verkondigde eind augustus dat de kernuitstap niet haalbaar is, maar als onze bedrijven - die er alleen maar voordeel bij hebben als ze in hernieuwbare energie investeren - evenveel inspanningen zouden doen om zonnepanelen op hun daken te leggen als de particulieren, dan zouden we al een pak verder staan in onze energie-omslag.'