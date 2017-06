Nieuwe stelplaatsen De Lijn moeten 25 procent van energiebehoefte ter plekke opwekken

De Lijn neemt al een hele tijd initiatieven om zelf duurzame energie op te wekken. Zo wordt op locaties zoals de recente stelplaatsen en het Lijnhuis in Mechelen al een deel van de eigen energiebehoefte ter plaatse opgewekt. Daarnaast worden ook alle recent door het Vlaams Gewest gesubsidieerde schuilhuisjes uitgerust met PV-panelen, zodat de schuilinfrastructuur kan worden verlicht zonder een aansluiting op het elektriciteitsnet.

Op basis van de beschikbare dakoppervlakte die geschikt is voor het plaatsen van een PV-installatie en het actuele gemiddeld rendement van een dergelijke installatie zou De Lijn volgens Weyts in theorie kunnen voorzien in voldoende eigen elektriciteitsproductie om haar gebouwen en infrastructuur te voeden. Wel moet rekening worden gehouden met een aantal beperkingen, zoals het feit dat de geproduceerde energie binnen hetzelfde perceel moet worden verbruikt. Als dat niet kan, dient de opgewerkte elektriciteit geïnjecteerd te worden in het traditionele net, wat nadelig is voor de terugverdientijd.

Omdat het niet mogelijk is de energieproductie uit zonnepanelen af te stemmen op het verbruik, moet er bijkomend worden geïnvesteerd in opslagcapaciteit, wat eveneens nadelig is voor de terugverdientijd. Er zijn ook beperkingen eigen aan bepaalde gebouwen, zoals de draagkracht van de daken. Weyts sluit overigens uit dat De Lijn naast gebouwen en infrastructuur ook nog voldoende energie zou kunnen opwekken voor haar trams (en binnenkort haar elektrische bussen).