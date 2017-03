Nieuwe cijfers: 'Europa mist wereldwijde groeispurt zonne-energie'

Nieuwe installaties waren in 2016 wereldwijd goed voor een extra capaciteit van ruim 76 gigawatt. In 2015 was dat nog 50 gigawatt. China en de Verenigde Staten installeerden de meeste nieuwe zonne-energie, blijkt uit de cijfers van SolarPower Europe. Wereldwijd is er nu 305 gigawatt capaciteit, een enorme stijging tegenover de 50 gigawatt in 2010.

Europa

Europa heeft momenteel 104 gigawatt geïnstalleerd, maar de groei vertraagt. Vorig jaar nam de capaciteit van nieuwe installaties af met meer dan 21 procent, tot 6,7 gigawatt.

De Europese industrie is er volgens James Watson, ceo van SolarPower Europe, klaar voor om een groter marktaandeel te veroveren. "Daarvoor is wel een open handelsbeleid nodig dat die groei ondersteunt, en een industrieel beleid dat banengroei in de sector ondersteunt."

Prijsdaling

De prijs van zonne-energie is in Europa gedaald tot een ongekend laag niveau en aan die daling lijkt voorlopig nog geen einde te komen. In Duitsland daalde die prijs met ongeveer 25 procent in anderhalf jaar tijd. In februari werd een tender gewonnen voor 6 cent per kilowattuur.

Het kan echter nog goedkoper. "Zuid-Europese landen kunnen in 2017 en 2018 zonne-energie opwekken voor ongeveer 3 cent per kilowattuur. Daar kan bijna geen enkele andere technologie aan tippen. Maar we hebben betrouwbare overheden nodig om investeringen in zonne-energie te stimuleren", zegt Michael Schmela, adviseur van SolarPower Europe.

Het Energieplan van de EU, dat eind vorig jaar werd gepubliceerd, is volgens de brancheorganisatie een goed beginpunt. "Als dat resulteert in marktregels die de energietransitie ondersteunen en een flexibel systeem mogelijk maken waarin prosumers centraal staan, kan zonne-energie groot worden."

Prosumers zijn tegelijk stroomconsument en -producent. (IPS)