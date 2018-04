Nieuw record zonne-capaciteit: wereld zet volop in op schone energie

Zonne-energie trok vorig jaar veel meer investeringen aan dan eender welke andere technologie: 160,8 miljard dollar - een stijging met 18 procent. Dat is een pak meer dan de 103 miljard die wereldwijd in nieuwe steenkool- en gascentrales werd gepompt. Zonne-energie is op zichzelf goed voor 57 procent van alle investeringen in hernieuwbare energiebronnen.

De cijfers staan in het Trends in Renewable Energy Investment 2018 report van de VN-milieuorganisatie (Unep) en het financiële persagentschap Bloomberg New Energy Finance.

Dalende kost

Uit het rapport blijkt dat vooral de snel dalende kost van zonne-energie - en in mindere mate van windenergie - de groei aanzwengelt. Het is al het achtste jaar op rij dat de wereldwijde investeringen meer dan 200 miljard dollar bedragen. Sinds 2004 investeerde de wereld 2900 miljard dollar in schone energie.

"De buitengewone groei van de investeringen in zonne-energie over de hele wereld toont aan hoeveel er bereikt kan worden als we gaan voor economische groei zonder schade aan het milieu", zegt Erik Solheim, hoofd van het VN-milieuagentschap. "Door te investeren in hernieuwbare energie kunnen landen nieuwe bevolkingskernen van stroom voorzien, de levenskwaliteit en broodwinning van mensen verbeteren die er wonen, en tegelijk de lucht die ze inademen opschonen."

China grootste stijger

Wat de cijfers betreft, geeft China alle andere landen het nakijken. China investeerde vorig jaar 126,6 miljard dollar in schone energie - een stijging met bijna een derde tegenover 2016.

Ook in China is zonne-energie daarbij de belangrijkste bron. Het land investeerde vorig jaar zo'n 86,5 miljard in 53 gigawatt aan nieuwe zonnecapaciteit. Dat is meer dan de helft van het wereldwijde totaal aan nieuwe zonnecapaciteit, en een binnenlandse stijging met 58 procent.

Andere landen met een snelle groei zijn Australië met 147 procent naar 8,5 miljard, Mexico met maar liefst 810 procent naar 6 miljard en Zweden met 127 procent naar 3,7 miljard dollar.

VS en EU

Maar niet overal blijven de investeringen stijgen. In de VS bijvoorbeeld werd met 40,5 miljard 6 procent minder geïnvesteerd dan het jaar ervoor, en ook in de EU was er een daling met 36 procent, tot 40,9 miljard. Die komt vooral op rekening van Groot-Brittannië (65 procent) en Duitsland (35 procent). Toch is een daling in de investeringen niet noodzakelijk een daling in de groei, omdat een megawatt ook goedkoper wordt.

"De wereld installeerde meer zonnecapaciteit dan steenkool, gas en kernenergie samen", zegt Nils Stieglitz, van de Frankfurt School of Finance & Management, die meewerkte aan het rapport. "Dat toont waar we heen gaan, hoewel het relatief kleine aandeel van hernieuwbare bronnen in de stroomproductie ook betekent dat we nog een lange weg te gaan hebben."