New York stuurt signaal richting Trump: bouw grootste windmolenpark in VS goedgekeurd

Meteen na de verkiezing van Trump al werd duidelijk dat sommige Amerikaanse staten zich zouden verzetten tegen zijn beleid. Californië bijvoorbeeld toonde zich strijdvaardig en zei desnoods zelf klimaatonderhandelingen te zullen voeren met de rest van de wereld.

Nu komt er ook vanuit de staat New York een duidelijk signaal. De staat keurt de bouw goed van de South Fork Wind Farm, het grootste Amerikaanse windmolenpark op zee tot nog toe. De vijftien turbines komen zo'n 40 kilometer voor de kust van Montauk. Het park is goed voor een capaciteit van 90 megawatt, genoeg om 50.000 gezinnen van stroom te voorzien. Op termijn zou het zelfs kunnen groeien tot tweehonderd turbines.

Pionier

"New York leidt het land als pionier van schone energie en innovatie", zegt de New Yorkse gouverneur Andrew Cuomo. "We zetten volop in op windenergie op zee, en dit is een moedige stap op weg naar onze ambitieuze doelstelling om tegen 2030 de helft van onze elektriciteit uit hernieuwbare energie te halen."

Eerder deze maand had de gouverneur al beloofd om tegen 2030 voor 2,4 gigawatt aan windmolens op zee te bouwen, genoeg om 1,25 miljoen gezinnen van stroom te voorzien.

Cuomo wijst er ook op dat het project niet alleen goed is voor het milieu en de strijd tegen de klimaatverandering, maar ook betrouwbare, binnenlandse energie oplevert en daarbij heel wat goedbetaalde banen creëert.

Het park wordt weliswaar het grootste van de VS, maar ook pas het tweede. Het eerste Amerikaanse windmolenpark op zee, de Block Island Wind Farm voor de kust van Rhode Island, is amper zes weken operationeel. Het park is goed voor 30 megawatt en wordt net als de nieuwe South Fork Wind Farm beheerd door het bedrijf Deepwater Wind. (IPS)