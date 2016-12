Nederland trekt in 2017 12 miljard euro uit voor hernieuwbare energie

Het Nederlandse kabinet wil dat er in 2050 nauwelijks nog het schadelijke broeikasgas CO2 wordt uitgestoten. De subsidieregeling, SDE+ genoemd, is zo opgezet dat er zoveel mogelijk hernieuwbare energie wordt opgewekt tegen zo laag mogelijke kosten. Energieopwekking door wind op zee is niet opgenomen in de subsidieregeling, maar wordt via aparte tenders uitgerold.

In 2017 stelt het kabinet de tender open voor de eerste twee kavels van het windpark op zee Hollandse Kust (zuid). Deze maakt deel uit van het plan om in Nederland de vijf grootste windparken op zee ter wereld te bouwen. (Belga)