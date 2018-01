Na de warmtenetten: Leuven plaatst eerste koudenet

Ons land telt al een aantal warmtenetten, waarbij de restwarmte van industrie zorgt voor de verwarming van nabijgelegen woningen. Een koudenet is een primeur. Hiervoor wordt grondwater vanop een diepte van 70 m opgepompt. Daar heeft het een constante temperatuur van zo'n 14 °C. Dat water wordt verder opgewarmd door een warmtepomp tot ongeveer 40 °C en vervolgens naar de huiskamers gestuurd.

Bovendien laat de techniek niet alleen toe de woningen te verwarmen in de winter, ze kan ze ook koelen in de zomer. Dit principe bestaat al voor individuele woningen (geothermische warmtepomp), maar nog niet op wijkniveau. Grootste troef van het hele systeem is dat de CO 2 -uitstoot herleid zou worden tot nul.