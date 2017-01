Minder windenergie geproduceerd in België in 2016

Elia schat de totale productie van windenergie in 2016 op ruim 4,6 miljoen megawattuur, terwijl dat in 2015 nog bijna 5 miljoen megawattuur was. Volgens Elia was 2016 een vrij normaal jaar voor windenergie, maar was 2015 "een uitzonderlijk jaar". Alleen in Vlaanderen zijn dit jaar 52 nieuwe windturbines geïnstalleerd, zo maakte de Vlaamse Windenergie Associatie (VWEA) woensdag bekend.

In de windrijkste provincie, West-Vlaanderen, was de groei het kleinst. VWEA deed zijn beklag over de "onnodige beperkingen" door de (luchtvaart)radars van Koksijde, Oostende en Jabbeke.