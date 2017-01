Minder energie uit wind en zon gehaald in 2016

Eerder was al duidelijk dat het voorbije jaar minder elektriciteit uit windkracht werd gehaald, ondanks de installatie van extra windmolens. Volgens cijfers van de Creg is het volume hernieuwbare energie - wind en zon - dat vorig jaar werd opgewekt met 6,3 procent of 0,5 TWh gezakt in vergelijking met 2015: de opbrengst uit zonne-energie zakte 3,4 procent, uit windenergie 8,3 procent. De daling is vooral het gevolg van lagere energieproductie in het laatste kwartaal in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2015, in het bijzonder voor windenergie.

De nucleaire elektriciteitsproductie steeg dan weer met 67 procent: verscheidene kerncentrales die in 2015 nog stil lagen, draaiden wel in 2016.

De productie van kolencentrales zakte 86 procent. Elektriciteit geproduceerd door gasgestookte centrales kende een volumedaling met 2,2 procent.